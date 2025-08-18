Hajduk uvjerljivo slavio: Livaja krenuo s klupe, a Torcida igračima bakljama jasno dala do znanja što misli

Hajduk je u posljednjoj utakmici trećeg kola SuperSport HNL-a s 3:0 svladao Slaven Belupo na svom terenu. Dvostruki strijelac bio je Abdoulie Sanyang Bamba, a jedan pogodak dodao je Rokas Pukštas. Bila je ovo sve u svemu jako dobra predstava Bijelih koji nisu gostima dopustili previše prilika da ih ugroze i dominatno su stigli do pobjede.

Ovakva predstava trebala je izbrisati dio gorčine nakon ispadanja iz kvalifikacija Konferencijske lige u četvrtak. Podsjetimo, Hajduk je izgubio 3:1 u Tirani od Dinamo Cityja u utakmici koja je trebala biti samo odrađivanje posla nakon što je u prvoj utakmici na Poljudu slavio s 2:1.

Torcida je igračima jasno dala do znanja neodobravanje 14. uzastopnim ispadanjem iz kvalifikacija Eurokupova. Kada su nogometaši Bijelih nakon posljednjeg sudčevog zvižduka krenuli pozdraviti navijače, na poziv Torcide, oni su im odgovorili tako što su ih poečli gađati bakljama. Bilo je i onih navijača Hajduka kojima se nije svidio takav potez njihovih kolega te su u tom trenutku pokrenuli pjesmu: "Volim te Hajduče."

