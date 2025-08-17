Hajduk protiv Slavena traži iskupljenje za sramotno ispadanje u Europi: Livaja na klupi?

Uživo

3. kolo SuperSport HNL-a

Mjesto održavanja: Poljud (Split)

Glavni sudac: Mateo Erceg

Hajduk - Slaven Belupo 0:0

Danas na Poljudu treće kolo SuperSport HNL-a zatvaraju domaći Hajduk i Slaven Belupo. Domaćini traže nastavak stopostotnog niza u prvenstvu nakon što su u četvrtak šokantno ispali od albanskog Dinamo Cityja u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Trener domaćih, Gonzalo Garcia, može se radovati činjenici da će po prvi puta ove sezone u prvenstvu moći računati na svog najboljeg igrača - Marka Livaju.

Kapetan Bijelih u prva dva kola odrađivao je suspenziju koju je zaradio prošle sezone, ali sada je slobodan stupiti na travnjak. To ipak ne znači da će Livaja i zaigrati od prve minute već bi Garcia mogao početi utakmicu s Livajom na klupi. Nije riječ o ozljedi već o čistoj Garcijinoj taktičkoj zamisli. On je sam na jučerašnjoj press konferenciji kako on i njegov stožer očekuju više od najboljeg igrača lige.

Hajduk je u prva kola upisao pobjede protiv Istre (2:1) i Gorice (2:0).

S druge strane momčad Marija Gregurine lovi svoju drugu uzastopnu pobjedu. Nakon što su u prvom kolu poraženi na Rujevici, u prošlom kolu su na svom terenu svladali Varaždin s 3:1. Mario Gregurina na raspolaganju ima svoj puni kadar, dok kod Bijelih nedostaje samo Marino Skelin.

