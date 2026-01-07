Umro legendarni engleski golgeter: Bio je svojedobno najskuplji igrač u zemlji

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Martin Chivers preminuo je u dobi od 80 godina, objavili su Spursi.

Chivers je postigao 174 gola u 367 nastupa za Spurse od 1968. do 1976. godine osvojivši Kup UEFA (1972) i dva Liga kupa (1971, 1973).

It is with immense sadness that we announce the passing of our legendary former striker, Martin Chivers.



We extend our deepest sympathies to Martin’s family, friends and former team-mates at this incredibly sad time.



Our players will wear black armbands during this evening’s… pic.twitter.com/pJQkfRoOaQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 7, 2026

Ukupno je četvrti strijelac u povijesti londonskog kluba. Na vrhu ljestvice je Harry Kane sa 280 golova, drugi je Jimmy Greaves sa 268 golova, a ispred Chiversa je i Bobby Smith sa 208 golova.

"S neizmjernom tugom objavljujemo vijest o smrti našeg legendarnog bivšeg napadača Martina Chiversa," priopćio je klub.

Kada se Chivers pridružio Tottenhamu iz Southamptona 1968. godine, postao je najskuplji igrač u zemlji s odštetom od 125.000 funti.

Chivers je za Englesku nastupio 24 puta, postigavši ​​13 golova.

