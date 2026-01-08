Zima ne popušta! Prvo debeli minusi, a onda stiže najopasnije do sada: Meteorologinja upozorila

Ciklona odmiče dalje prema istoku, a prije nove koja će nas zahvatiti u petak. Uz razvedravanje će temperature biti u osjetnom padu, osobito na zapadu zemlje gdje će ujutro biti između minus 15 i minus 9 na istoku uz nešto zaostale naoblake, malo manje hladno oko minus 6, a na Jadranu od minus 4 na sjevernom dijelu do 5 na jugu.

Uz to, u većini predjela pretežno sunčano, jedino u Slavoniji na jugu Dalmacije, oblačnije u noći i rano ujutro, uz još malo slabih oborina. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a uz obalu će jaka bura slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab. Temperatura između minus tri i minus šest, pa će i tijekom dana biti vrlo hladno. Bit će i poledice, pa pripazite i u vožnji i u šetnjama. Vrlo slično i na istoku zemlje barem djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni vjetar, a temperatura tri, četiri stupnja ispod nule, pa će i ovdje biti vrlo hladno.

U Dalmaciji sunčano. Bura će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura slična današnjoj na krajnjem jugu niža u odnosu na danas, dakle ovdje većinom između pet i devet stupnjeva, a u Zagori tek koji stupanj iznad nule. Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano. Bura će sasvim oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak uz obalu hladno s temperaturom između dva i sedam stupnjeva, a u gorju opet cijeli dan u minusu.

U NAREDNIM DANIMA

Još u petak ujutro vrlo hladno, a zatim će uz južinu dnevna temperatura biti osjetno viša, ali bit će većinom oblačno s oborinama na granici kiše i snijega. Moguća je i ledena kiša i to je inače opasna pojava, a osobito u ovim minusima.

Još u subotu povremene oborine, a onda od nedjelje uglavnom suho i vedrije. Uz razvedravanje će u novom tjednu opet biti vrlo hladno. Na Jadranu u petak okreće na jugo koje će biti jako mjestimice i olujno. Bit će i oblačno s kišom, pljuskovima, lokalno i obilnim. Već u subotu okreće na buru koja će u nedjelju biti jaka na udare i olujna. U novom tjednu je ovdje većinom sunčano, ali opet hladnije.