Ispovijest robinje koju je zatočila majka desetero djece: 'Tukla me, lijevala deterdžent niz grlo...'

"Znala sam koliko dugo sam bila robinja samo po tome koliko je Božića prošlo. 25 godina živjela sam u strahu, kontroli i zlostavljanju. Tretirali su me kao da moj život, moja sloboda i moj glas nisu važni", riječi su žene koju je od 1995. do 2021. godine Amanda Wixon (56) držala kao "kućnu robinju", a u četvrtak je osuđena na 13 godina zatvora, piše Metro.co.uk.

Žrtva, koja nije imenovala, sada je u svojim 40-im godinama. Imala je samo 16 godina kada se uselila u prljavi dom majke desetero djece u Tewkesburyju. Poznavala ju je od djetinjstva, a žrtva je imala poteškoće u razvoju. Njena patnja je konačno završila nakon četvrt stoljeća kada je policiju pozvalo jedno od 10 Wixonine djece. Policija se šokirala vidjevši u kojem je uvjetima živjela nesretna žena. Njezina spavaća soba bila je prljava i neuredna, izgledala je kao zatvorska ćelija s plijesni i žbukom koja je visjela sa zida.

"Ne želim biti ovdje. Ne osjećam se sigurno. Mandy me stalno udara. Ne sviđa mi se to. Nisam se prala godinama. Ne dopušta mi", rekla je policajcima. Tijekom godina Wixon ju je stalno tukla i udarala metlom. U grlo joj je ulijevala deterdžente za pranje suđa i prskala je izbjeljivačem. Stalno joj je brijala glavu. Wixon joj nije dopuštala da se umiva, što je ona radila u tajnosti noću. Jednom prilikom davila ju je i gurnula glavu u WC školjku. Wixon je tijekom godina urkala žrtvi više od 100 tisuća funti.

Satima na koljenima prala pod

Liječnici su je opisali kao pothranjenu, a imala je i ožiljke oko ustiju što je bilo od tekućina za čišćenje. Na gležnjevima su joj pronađeni žuljevi, što je u skladu s iskazom žrtve da je satima na koljenima prala pod.

"Žrtva ovog slučaja bila je podvrgnuta desetljećima mučenja, iskorištavanja i kontrole. Uskraćena joj je sloboda, prisiljena je živjeti u užasnim fizičkim i emocionalnim uvjetima i prisiljena je djelovati po hirovima žene koja ju je zatvorila. Tijekom godina zatočeništva, koje je mogla pratiti samo po prolasku svakog Božića, morala je živjeti od mrvica koje joj je Wixon davala, dok je trpjela nezamislivo zlostavljanje i nije doživjela nikakvu ljubaznost", rekla je tužiteljica Rachael Scott. Tužitelj Sam Jones dodao je:

"Čini se da je do kraja 1990-ih žena nestala u crnoj rupi". Žrtva je preživljavala na ostacima hrane, a kada je pronađena, imala je žuljeve na stopalima i gležnjevima od stalnog čišćenja na koljenima. Socijalne službe su bile uključene u obitelj krajem 90-ih, ali tada su svi zapisi prestali postojati. Taj nedostatak medicinske i stomatološke dokumentacije, kažu tužitelji, podupire teoriju da joj nikada nije bilo dopušteno napustiti kuću.

'Mislite da sam glupa?'

Wixon je na sudu negirala više optužbi, uključujući protupravno lišavanje slobode, ali je proglašena krivom za sve osim jedne. Kada je na kraju suđenja upozorena da će završiti u zatvoru, Wixon je odgovorila:

"Znam to. Mislite li da sam glupa?".

Žrtva sada živi s udomiteljskom obitelji, pohađa fakultet i bila je na odmorima u inozemstvu. Pokušava nastaviti sa životom. Razmjeri njezine traume postali su očiti kada je vidjela Wixon u supermarketu dok se slučaj saslušavao na sudu.

"Bila je histerična. Mislim, bila je stvarno prestravljena - skamenjena", ispričala je njezina pomajka.

"Sada živim s divnom obitelji koja mi pokazuje ljubaznost, strpljenje i podršku. Njihova ljubav mi pomaže da polako obnovim život koji mi je oduzet i da se ponovno počnem osjećati sigurno", rekla je.

Wixon je u siječnju osuđena na Krunskom sudu u Gloucesteru za kaznena djela modernog ropstva, uključujući dvije točke optužnice za prisilni ili obvezni rad, jednu točku optužnice za protupravno lišavanje slobode i tri točke optužnice za napad koji je uzrokovao stvarne tjelesne ozljede.

