Uznemirujući detalj o nestanku majke poznate voditeljice: Otkriveno što je radio maskirani čovjek?

Jedna od fotografija koja prikazuje osobu koja se dovodi u vezu s nestankom Amerikanke Nancy Guthrie snimljena je ranije od ostalih, u ponedjeljak je za Fox News potvrdio izvor upoznat s istragom.

Novi detalji ukazuju na to da je maskirani osumnjičenik unaprijed izviđao kuću prije nego što je Guthrie, inače majka poznate TV voditeljice Savannah Guthrie, nestala 1. veljače.

Izvor nije naveo kada je točno nastala ranija snimka, dok je pak šerif okruga Pima Chris Nanos kazao da ta informacija uopće nije došla do njega.

'Zločin je bio planiran'

U razgovoru za Fox News, umirovljeni nadzorni specijalni agent Saveznog istražnog ureda (FBI) Jason Pack kazao je da to dokazuje kako zločin nije bio impulzivan, nego planiran.

Foto: MediaPunch/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

"To je sofisticiranost, obilježje nekoga tko je o ovome razmišljao prije nego što je djelovao. Iz pravne perspektive to je iznimno važno, jer predumišljaj i planiranje povećaju težinu onoga što istražitelji promatraju", ocijenio je Pack.

Detalji nestanka

Podsjetimo, Guthrie je posljednji put viđena u subotu 31. siječnja oko 21.30 sati po lokalnom vremenu. Večerala je s kćeri Annie i zetom Tommasom Cionijem, koji ju je potom odvezao do njezine kuće u blizini grada Tucsona i uvjerio se da je sigurno ušla. Nestanak je prijavljen dan kasnije, nakon što se 84-godišnjakinja nije pojavila na nedjeljnoj misi.

Jedan od vjernika alarmirao je članove obitelji, a oni su potom pojurili u njezin dom i počeli je tražiti. Kad su shvatili da je nema, oko podneva su nazvali broj za hitne slučajeve.

Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA/The Mega Agency/Profimedia

Dužnosnici isprva nisu otkrivali detalje, no Nanos je nakon dva dana potvrdio da je riječ o kaznenom djelu. "Istražitelji u ovom trenutku smatraju da je Guthrie odvedena protiv svoje volje, što sugerira da se radi o mogućoj otmici ili nasilnom odvođenju", naveo je tada šerifov glasnogovornik. Izvori su potom istaknuli da su ispred kuće pronađene kapljice krvi koje su pripadale Guthrie.

Fotografije osumnjičenog

FBI je 10. veljače objavio fotografije osobe koja se dovodi u vezu s nestankom. Riječ je o naoružanom osumnjičeniku koji prilazi vratima kuće u kojoj Guthrie živi te podiže ruku kako bi se sakrio od kamere. S obzirom na to da je maskiran, njegov identitet još uvijek nije poznat, no istražitelji su utvrdili da je visok između 175 i 178 centimetara, srednje građe te da je nosio ruksak marke Ozar Trail. Vjeruje se i da ima brkove.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U međuvremenu se pojavilo nekoliko pisama u kojima su navodni otmičari tražili otkupninu, no ti tragovi nisu doveli do pomaka u istrazi.

Vlasti trenutačno ne znaju gdje je Guthrie, a nažalost, nemaju ni informacije u kakvom se zdravstvenom stanju nalazi. Njezina kći Savannah nakon objave fotografija osumnjičenika istaknula je da vjeruje da joj je majka još uvijek živa, no ranije je napominjala da je njezino srce krhko te da treba lijekove kako bi preživjela.

POGLEDAJTE VIDEO: Dio SAD-a paraliziran - Hrvat nam se javio iz New Yorka