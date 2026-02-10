Ovaj maskirani čovjek je oteo majku poznate TV voditeljice? Objavljena jeziva snimka
Guthrie se svaki trag izgubio u subotu 1. veljače oko 21.30 sati po lokalnom vremenu
Američki Savezni istražni ured (FBI) objavio je u utorak snimku osobe koja se dovodi u vezu s nestankom Nancy Guthrie, majkom poznate američke voditeljice Savannah Guthrie, javlja Sky News.
Na videozapisu se vidi kako naoružana osoba prilazi vratima kuće u Tucsonu u kojoj živi Guthrie i podiže ruku kako bi se sakrio od kamere. Nosi masku, naoružan je, a vjeruje se da ima brkove. FBI je fotografije odlučio objaviti nakon što nitko od obitelji nije uspio prepoznati osumnjičenika.
UPDATE: New images in the search for Nancy Guthrie - pic.twitter.com/dXcSBVxkDC— Pima County Sheriff's Department (@PimaSheriff) February 10, 2026
Nakon objave, Savannah Guthrie oglasila se na društvenoj mreži Instagram i napisala: "Vjerujemo da je još uvijek živa. Vratite je kući."
Detalji nestanka
Podsjetimo, Guthrie se svaki trag izgubio u subotu 1. veljače oko 21.30 sati po lokalnom vremenu. Nestanak je prijavljen dan kasnije, nakon što 84-godišnjakinja nije stigla na nedjeljnu misu. Jedan od vjernika ubrzo je alarmirao članove obitelji, koji su pojurili u njezin dom i počeli je tražiti. Kad su shvatili da je nema, oko podneva su nazvali broj za hitne slučajeve.
Dužnosnici isprva nisu iznosili detalje nestanka, no Chris Nanos, šerif okruga Pima, dva dana kasnije potvrdio je da je uistinu riječ o kaznenom djelu. Izvori iz policije otkrili su za Fox News da su pronađene kapi krvi koje su vodile od ulaza ispred kuće prema kolnom ulazu. Isto tako, Nanos je u razgovoru za New York Times (NYT) potvrdio da je Guthrie u subotu navečer večerala sa svojom kćeri Annie i zetom Tommasom Cionijem. Dodaje da ju je zet nakon toga odvezao kući i uvjerio se da je sigurno ušla.
"Istražitelji u ovom trenutku smatraju da je Guthrie odvedena protiv svoje volje, što sugerira da se radi o mogućoj otmici ili nasilnom odvođenju", objavio je šerifov glasnogovornik u ponedjeljak. Nanos je pak dan kasnije priznao da ne zna gdje se Guthrie trenutačno nalazi, a uz to je odbio odgovoriti na pitanje je li itko zatražio otkupninu. "Pratimo sve tragove koje imamo, to je sve što vam mogu reći. Ima ih na stotine", naveo je Nanos.
U međuvremenu je američkim medijima stiglo više poruka s otkupninom. U jednoj su navodno otmičari tražili šest milijuna dolara u bitcoinu, a rok joj istekao ovog ponedjeljka. FBI nudi 50.000 dolara za bilo kakvu informaciju o nestaloj 84-godišnjakinji.
POGLEDAJTE VIDEO: Pao serijski lopov iz tramvaja: Rumunj operirao po Zagrebu, iz policije savjetuju kako se zaštititi