Majka poznate voditeljice je oteta? Pronađene kapi krvi, posljednji ju je vidio zet

Američka policija još uvijek traga za Nancy Guthrie (84), majkom poznate voditeljice Savannah Guthrie, koja je iz vlastite kuće nestala prošlog vikenda.

Nakon što su se pojavile glasine o navodnom zahtjevu za otkupninom, Savannah Guthrie, inače voditeljica NBC-jeve emisije "Today", u srijedu je sa svojim bratom Cameronom i sestrom Annie na društvenoj mreži Instagram objavila emotivan video u kojem mole osobe koje su je možda otele da se jave, prenosi Fox News.

"Spremni smo razgovarati, ali moramo bez ikakve sumnje znati da je živa i da je vi imate. Želimo da nam se javite i spremni smo slušati. Molimo vas, obratite nam se", rekla je voditeljica.

Reagirao Donald Trump

"Naša majka je ljubazna, vjerna, odana - žena puna dobrote. Duhovita je i živahna. Ima unuke koji je obožavaju. Prepuna je dobrote i znanja, razgovarajte s njom i vidjet ćete to", navela je Savannah i naglasila da je zdravlje njezine majke krhko te da su joj hitno potrebni lijekovi. "Njeno srce je krhko, nema nikakvih lijekova, a treba ih da bi preživjela", dodala je voditeljica.

Zatim je kroz suze progovorila njezina sestra Annie: "Mama, ako me slušaš - želimo da se vratiš kući. Nedostaješ nam". Riječ je potom ponovno preuzela Savannah Guthrie i izravno se obratila majci. "Mama, ako ovo čuješ, ti si snažna žena. Ti si Božja kći i vjerujemo i znamo da je On s tobom. Svi te posvuda traže. Tvoja djeca neće se odmoriti dok ponovno ne budemo zajedno", kazala je Savannah Guthrie.

O tajanstvenom slučaju u srijedu navečer oglasio se i američki predsjednik Donald Trump. "Razgovarao sam sa Savannah Guthrie i obavijestio je da naređujem SVIM saveznim pravosudnim službama da ODMAH budu na popunom raspolaganju obitelji i lokalnoj policije", objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

"Mobiliziramo sve resurse kako bi njezina majka sigurno stigla kući. Molitve naše nacije su s njom i njezinom obitelji. BOŽE BLAGOSLOVI I ČUVAJ NANCY", dodao je Trump.

Rekonstrukcija slučaja - Posljednji ju je vidio zet

Podsjetimo, Guthrie se svaki trag izgubio u subotu oko 21.30 sati po lokalnom vremenu. Nestanak je prijavljen dan kasnije, nakon što 84-godišnjakinja nije stigla na nedjeljnu misu. Jedan od vjernika ubrzo je alarmirao članove obitelje, koji su pojurili u njezin dom i počeli je tražiti. Kad su shvatili da je nema, oko podneva su nazvali broj za hitne slučajeve.

Dužnosnici isprva nisu iznosili detalje nestanka, no Chris Nanos, šerif okruga Pima, u ponedjeljak je potvrdio da je uistinu riječ o kaznenom djelu. Izvori iz policije otkrili su za Fox News da su pronađene kapi krvi koje su vodile od ulaza ispred kuće prema kolnom ulazu. Isto tako, Nanos je u razgovoru za New York Times (NYT) potvrdio da je Guthrie u subotu navečer večerala sa svojom kćeri Annie i zetom Tommasom Cionijem. Dodaje da ju je zet nakon toga odvezao kući i uvjerio se da je sigurno ušla.

"Istražitelji u ovom trenutku smatraju da je Guthrie odvedena protiv svoje volje, što sugerira da se radi o mogućoj otmici ili nasilnom odvođenju", objavio je šerifov glasnogovornik u ponedjeljak. Nanos je pak dan kasnije priznao da ne zna gdje se Guthrie trenutačno nalazi, a uz to je odbio odgovoriti na pitanje je li itko zatražio otkupninu. "Pratimo sve tragove koje imamo, to je sve što vam mogu reći. Ima ih na stotine", naveo je Nanos.

Policija se u srijedu vratila na adresu nestale i žutom policijskom trakom označila mjesto zločina. Na teren su stigli i policijski psi, no nije jasno zašto su se istražitelji u kuću vratili četiri dana nakon nestanka. "Provodimo naknadne istražne radnje", kratko je izvijestio Ured šerifa okruga Pima na platformi X.

