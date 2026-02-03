Nestala majka poznate voditeljice: Policija pronašla tragove krvi, sumnja se na otmicu

Nestala je Nancy Guthrie, majka američke novinarke i televizijske voditeljice Savanne Guthrie. Nancy je posljednji put viđena u subotu navečer u svojoj kući u okolici Tucsona, nakon večere s drugom kćeri Annie Guthrie. Policija sumnja da je riječ o otmici.

Potraga i sumnja na kazneno djelo

Šerif okruga Pima, Chris Nanos, izjavio je kako istraga trenutno obuhvaća razdoblje između subote navečer i nedjelje ujutro. Obitelj je primijetila da Nancy nedostaje u nedjelju oko 11 sati, a policija je pozvana nešto više od sat vremena kasnije. Pronađeni su tragovi krvi i znakovi nasilnog ulaska u kuću, zbog čega policija vjeruje da je Nancy žrtva kaznenog djela.

Uzorci i DNK analiza

Nanos je potvrdio kako su istražitelji prikupili uzorke s mjesta događaja, s nadom da će DNK analiza pomoći u identifikaciji osobe odgovorne za nestanak. "Ovo je utrka s vremenom i nadam se da još nije prekasno", dodao je šerif, piše HuffPost.

Savannah Guthrie, glavna suvoditeljica jutarnjeg programa NBC Today, objavila je izjavu u kojoj moli javnost za molitvu za siguran povratak svoje majke. Guthrie je istaknula da obitelj proživljava iznimno težak trenutak i zahvalila se svima na podršci.

Tko je Savannah Guthrie?

Savannah Guthrie je američka novinarka i televizijska voditeljica, rođena 27. prosinca 1971. u Melbourneu, Australija. Diplomirala je novinarstvo na Sveučilištu u Arizoni, a pravo je završila na Georgetown Universityju. NBC Newsu se pridružila 2007. godine, bila je dopisnica iz Bijele kuće, a od 2012. jedna je od glavnih voditeljica emisije Today. Također je autorica nekoliko knjiga, uključujući dječje i inspirativne naslove.

