Poseban dan za Modnog Mačka: 'Nitko me nije volio tako čisto i iskreno kao ti'

Poznati modni stilist i influencer Marko Grubnić (43), na društvenim mrežama poznatiji kao Modni Mačak, ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje istančanim osjećajem za estetiku, ali i velikom ljubavi prema svojim kućnim ljubimcima. Ovoga puta, povod za slavlje bio je zaista poseban. Njegov dugogodišnji vjerni pratitelj, pomeranac Casper, proslavio je svoj jedanaesti rođendan, a Grubnić mu je priredio bajkovitu zabavu i posvetio mu dirljivu objavu koja je raznježila mnoge.

Šumska bajka za "kralja srca"

Kako je vidljivo iz serije besprijekornih fotografija, proslava je bila tematski osmišljena do posljednjeg detalja. U stilu "čarobne šume" (WOODLAND), prostor je bio ukrašen balonima u zemljanim tonovima te balonima u obliku šumskih životinja poput medvjeda i ježa. U središtu pozornosti bio je slavljenik Casper, koji je ponosno pozirao sa zlatnom krunom na glavi ispred torte napravljene posebno za pse, ukrašene keksićima u obliku kosti i svjećicama s brojem jedanaest.

Grubnić je uz fotografije podijelio i iznimno emotivan tekst u kojem je Casperu zahvalio na jedanaest godina bezuvjetne ljubavi. "Danas slavimo 11 godina najčišće, najiskrenije i bezuvjetne ljubavi. Jedanaest godina radosti koja grije dušu. Ti si svjetlo moga života, pas mojih snova, kralj moga srca i moj najbolji prijatelj zauvijek", napisao je stilist. U poruci se prisjetio i teških trenutaka, otkrivši da su se zajedno borili za Casperov život. "Zajedno smo prošli toliko toga… pobijedili mnoge bitke, pa i onu najvažniju – onu za tvoj život. Na to sam najponosniji na svijetu. Ti si moj hrabri lav", dodao je Grubnić, nazivajući svog psa "anđelom sa šapama".

Preslatki "trolist" osvojio je srca pratitelja

Ipak, ono što je dodatno privuklo pažnju jest činjenica da Casper na proslavi nije bio sam. Na nekoliko fotografija društvo mu prave još dva preslatka, manja pomeranca, od kojih jedan nosi slavljeničku kapicu. Ova scena potaknula je nagađanja i povezala se s nedavnom Grubnićevom objavom. Naime, stilist je početkom veljače ove godine zaintrigirao javnost podijelivši vijest o dolasku "dugo iščekivanog dječaka" u obitelj. Iako tada nije otkrio više detalja, čini se da ove fotografije potvrđuju da je riječ o prinovi, odnosno novom psiću koji se pridružio Casperu.

Oduševljenje nisu krili ni Grubnićevi pratitelji. Komentari su se nizali, a svi su redom čestitali rođendan "predivnom Casperu". Mnogi su primijetili i nove članove, a jedan komentar najbolje sažima atmosferu s fotografija: "Neću dati Berti da gleda vaše fotke, rekla sam joj da je ona jučer imala najspektakularniji tulum. Prekrasan trolist. Sretan rođendan, Casper."

