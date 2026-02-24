Europski parlament čvrsto stoji uz Ukrajinu četiri godine nakon opće ruske invazije

U utorak se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio zastupnicima na izvanrednoj plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, četiri godine od početka ruske opće invazije.

Otvarajući izvanrednu plenarnu sjednicu kojom su obilježene četiri godine ruske ratne agresije na Ukrajinu, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ni nakon četiri godine Europski parlament nije iznevjerio Ukrajinu. Jer znamo da, kada smo zajedno, Ukrajina i Europa su jake. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe, sloboda Ukrajine je sloboda Europe, a budućnost Ukrajine je u Europi.”

Obraćajući se zastupnicima putem videopoziva iz Kijeva, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zahvalnost zbog kontinuirane potpore Europskog parlamenta Ukrajini. "Istinski osjećamo da je mnogim Europljanima stalo do toga što će se dogoditi s Ukrajinom (...) nikada nismo izabrali ovaj rat, nismo ga izazvali i činimo sve što je u našoj moći da ga zaustavimo”. Istaknuo je da "mentalno nestabilna diktatura” Vladimira Putina u Moskvi predstavlja agresivnu prijetnju i ruskim susjedima i Europi. Dodao je i da sam Putin ne može prihvatiti jednu jednostavnu činjenicu "da negdje ljudi mogu živjeti drugačije i uživati u životu koji nije onaj koji on preferira”.

Predsjednik Zelenski govorio je i o potrebi za vjerodostojnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu kako bi se spriječilo da Rusija nastavi svoju agresiju u Europi. Osvrnuvši se na važnost održavanja "transatlantskog jedinstva i suradnje u trenutačnim uvjetima”, istaknuo je kako je zahvalan svima koji rade na očuvanju te iznimno važne globalne veze.

Nadalje je naglasio važnost provedbe zajma EU-a Ukrajini u iznosu od 90 milijardi EUR i davanja jasnog datuma za pristupanje Europskoj uniji. Ako ne postoji datum, ako ne bude jamstva, "Putin će pronaći način da blokira Ukrajinu desetljećima, tako što će vas podijeliti, što će podijeliti Europu”, zaključio je.

Ukrajinski predsjednik ustvrdio je da Europa mora konačno shvatiti što puni rusku blagajnu i omogućuje Putinu da vodi svoj rat. Pozvao je na stroge sankcije, okončanje ovisnosti o ruskoj energiji, izbacivanje ruskih banaka iz Europe, suzbijanje izbjegavanja sankcija i moskovske flote u sjeni te uskraćivanje ulaska ruskih ratnih zločinaca u Europu.

Rusija, njezino vodstvo i Bjelorusija snose punu odgovornost za ovaj rat

U rezoluciji koju su zastupnici prihvatili nakon govora Zelenskog i rasprave koja je uslijedila, Parlament oštro osuđuje nezakonit i neopravdan agresivni rat Rusije protiv Ukrajine, opisujući ga kao očito kršenje međunarodnog prava i Povelje UN-a. Zastupnici smatraju Rusiju, njezino vodstvo i režim u susjednom Bjelarusu, od kuda je Rusija pokrenula napade na Ukrajinu, u potpunosti odgovornima za rat, ratne zločine i zločin agresije, istodobno oštro osuđujući sudjelovanje iranskog i sjevernokorejskog režima.

Parlament zahtijeva da Rusija odmah prestane s vojnim djelovanjima, povuče se sa svih međunarodno priznatih ukrajinskih teritorija, oslobodi pritvorenike i deportirane civile (uključujući djecu) te okonča kršenje neovisnosti, suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Zastupnici također ponovno ističu da neće priznati nijedno okupirano ukrajinsko područje kao rusko.

Ukrajini trebaju čvrsta i vjerodostojna sigurnosna jamstva

U tekstu Parlament potvrđuje da budućnost Ukrajine leži u EU-u. Preporučuje da se ubrza integracija Ukrajine u jedinstveno tržište i intenzivira priprema EU-a za buduće proširenje kroz proces institucionalnih reformi. Također poziva EU i njegove države članice da preuzmu veću odgovornost za europsku sigurnost i povećaju vojnu, političku i diplomatsku potporu Ukrajini.

Zastupnici nadalje navode da se budući mirovni sporazum između Ukrajine i Rusije mora temeljiti na čvrstim i vjerodostojnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, usporedivima s člankom 5. NATO-a i člankom 42. stavkom 7. UEU-a, pri čemu svaki takav sporazum također mora poštovati međunarodno pravo, osigurati odgovornost, uključivati odštete i ne ograničavati pravo Ukrajine na samoobranu ili izbor saveza. Također naglašavaju da se odluke o Ukrajini ili Europi ne bi trebale donositi bez Ukrajine ili Europe.

U tu svrhu, u tekstu se pozdravljaju nove multinacionalne sigurnosne inicijative za Ukrajinu, uključujući predložene „snage za sigurnost” ukrajinskih zapadnih saveznika u kombinaciji sa sigurnosnim jamstvima, ali se izražava zabrinutost da bi takva jamstva stupila na snagu tek nakon postizanja dogovora o prekidu vatre. Zastupnike također brine trenutačni pristup SAD-a mirovnom procesu jer se čini da Washington daje prednost kratkoročnom dogovaranju i očuvanju „strateške stabilnosti” s Rusijom u odnosu na stvarne pregovore koji vode prema sveobuhvatnom, pravednom i trajnom miru utemeljenom na međunarodnom pravu.

Parlament traži daljnju energetsku neovisnost EU-a u odnosu na Rusiju

U rezoluciji se poziva na pojačane sankcije protiv Rusije i na nastavak napuštanja ruske energije. Pozdravljajući napore za postupno ukidanje ruskog plina i nafte, zastupnici zahtijevaju daljnje postupno ukidanje drugih ruskih energenata, uključujući naftu i sve naftne derivate, uranij, obogaćeni uranij, nuklearno gorivo i usluge te trajno stavljanje izvan pogona plinovoda Sjeverni tok.

Zastupnici također osuđuju deportaciju ukrajinske djece u Rusiju i podupiru međunarodne napore da se osigura njihov povratak.

Parlament očekuje proširenje sankcija protiv ruskih institucija i dužnosnika uključenih u ratne zločine, strožu provedbu mjera protiv zaobilaženja sankcija, zabranu ulaska u Schengen za rusko vojno osoblje uključeno u rat te na uvrštavanje skupine Wagner i njezinih sljednika na popis terorističkih organizacija.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru