Mesne oluje i 'poništavanje': 'Vidio sam 20 tijela u jami, zapovjednici su ih ubili pa im ukrali kartice'

Četiri ruska vojnika otkrila su razmjere užasa i brutalnost uvjeta na svojoj strani fronta u Ukrajini, a dvojica muškaraca posvjedočila su za BBC da su vidjeli pogubljenje vojnika na licu mjesta jer su odbijali naredbe.

U dokumentarcu "Nulta linija: Unutar ruskog rata", muškarci detaljno opisuju kako su mučeni jer su odbili sudjelovati u napadima koje opisuju kao akcije na rubu samoubilačkih misija. Ruske trupe te napade nazivaju "mesnim olujama" jer se valovi muškaraca neumoljivo šalju preko prve crte kako bi pokušali iscrpiti ukrajinske snage.

Jedan od njih se prisjetio da je vidio vojnika pogubljenog po naredbi svog zapovjednika, koji je 2024. godine proglašen "Herojem Rusije".

"Vidim to - samo dva metra, tri metra... klik, klak, prasak“, rekao je.

Drugi vojnik, iz druge jedinice, kaže da je vidio kako njegov zapovjednik sam puca u četvoricu muškaraca koje je poznavao. "Sjećam se da je jedan od njih vikao 'Ne pucaj, učinit ću bilo što!'", prisjeća se.

Jedan od njih također kaže da je vidio 20 tijela svojih suboraca kako leže u jami nakon što su ih suborci "poništili". Izraz "nula" je ruski vojni sleng za pogubljenje vlastitog vojnika.

Ubijali svoje ljude

Ovo je, vjeruje se, prvi put da vojnici s prve crte javno iznose svjedočenja o zapovjednicima koji su naredili pogubljenja vlastitih snaga.

Jedan od muškaraca, koji je bio zadužen da identificira i prebroji mrtve vojnike, dostavio je detaljne popise koji pokazuju da je jedini preživjeli iz skupine od 79 muškaraca s kojima je bio mobiliziran. Budući da je odbio ići na prvu crtu, kaže, mučili su ga i mokrili po njemu. Drugi iz njegove jedinice koji su učinili isto bili su mučeni na strašne načine - podvrgnuti strujnim udarima, izgladnjivalo ih se, a zatim ih se tjeralo da bez oružja sudjeluju u mesnim olujama.

Četvorica muškaraca, koji su u bijegu, ispričali su o strahotama kojima su svjedočili na neotkrivenoj lokaciji izvan Rusije.

U Rusiji je ugušeno gotovo svo javno protivljenje invaziji predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu koja obilježava svoju četvrtu godišnjicu. Moskva ne objavljuje službene brojke žrtava, ali britansko Ministarstvo obrane kaže da je više od 1,2 milijuna ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka 24. veljače 2022. godine.

Ruska vlada tvrdi da njezine oružane snage "djeluju s najvećom suzdržanošću, koliko je to moguće u uvjetima sukoba visokog intenziteta, postupajući sa svojim osobljem s maksimalnom pažnjom".

Kazali su da ne mogu neovisno provjeriti točnost ili autentičnost informacija koje je objavio BBC.

Detaljna svjedočanstva sve četvorice muškaraca također potvrđuju izvješća o nepoštivanju zakona i reda na ruskoj fronti.

Ilja, vojnik koji je identificirao i brojao mrtve, kaže da je vidio kako zapovjednici ubijaju suborce. Prije rata, 35-godišnjak je podučavao djecu s posebnim potrebama i autizmom u Kunguru, u Uralskim planinama. U svibnju 2024. policija se pojavila u kući njegovih roditelja i rekla mu da je pozvan u vojsku.

Mobiliziran je zajedno sa 78 drugih muškaraca, kaže, u regrutnom centru u gradu Permu.

"Gotovo svi su bili pijani“, kaže. "Naprijed u bitku! Uhvatit ćemo Zelenskog i podići našu zastavu!“, prisjeća se kako su vikali u glas.

Brutalni uvjeti

Po dolasku u Ukrajinu, Ilja kaže da su većinu muškaraca poslali ravno na prvu crtu bojišta. Kaže da nije htio pucati ili ubiti nikoga te je završio na zapovjednom mjestu.

Uvjeti su, dodaje, bili brutalni, a on kaže da je svjedočio kako je zapovjednik iz neposredne blizine upucao četiri osobe jer su pobjegli s fronta i nisu se htjeli vratiti - jednu u Panteleimonivki i tri u Novoazovsku, mjestima u Donjecku pod ruskom okupacijom na istoku Ukrajine.

"Najtužnije je što sam ih poznavao. Sjećam se da je jedan od njih vikao 'Ne pucajte, učinit ću bilo što!', ali zapovjednik ih je svejedno naciljao“, kaže Ilja.

Takva kazna stiže uglavnom one koji odbiju naredbu i djeluje ujedno i kao sredstvo zastrašivanja drugih kako se ne bi usudili učiniti isto.

Pogubljenja vojnika koji su odbili naredbe nisu bila ograničena samo na Iljinu jedinicu.

Prije rata, 34-godišnji Dima živio je sa suprugom i kćeri te radio u Moskvi kao mehaničar za perilice posuđa. U listopadu 2022., kaže da je hodao u pauzi između klijenata kada ga je pozvala skupina policajaca.

"Pogledali su mi putovnicu, napravili nešto na svom laptopu i zaprijetili 'ako ne idem u vojsku, idem u zatvor'“, prisjeća se.

Ni on nije htio ubijati pa se, unatoč tome što nije imao medicinskog iskustva, pridružio jedinici bolničara. Kasnije je premješten u brigadu gdje je morao evakuirati ranjene vojnike s prve crte bojišnice.

Odlikovani zapovjednik 'mesar'

U u 25. brigadi je vidio kako su njegovi suborci pogubljeni po nalogu svog zapovjednika.

"Vidim to - na samo dva-tri metra. Samo ubojstva, samo klik, klak, prasak. Nije drama, nije film, to je stvarni život“, kaže. Njegov zapovjednik, Aleksej Ksenofontov, odlikovan je Zlatnom zvijezdom, najvišim državnim odlikovanjem, te je 2024. godine proglašen "Herojem Rusije".

Dima ga je nazvao "mesarom". "Previše je krvi na njegovim rukama", ističe.

Ksenofontova su osudile obitelji poginulih iz njegove jedinice. U zajedničkom pismu u siječnju 2025. izravno su apelirali na ruskog predsjednika Vladimira Putina da istraži navode o brutalnosti u njegovoj jedinici.

Dima također opisuje kako je vidio tijela 20 muškaraca, koji su prethodne noći stigli u njegovu bazu, kako leže u jarku nakon što su bili ustrijeljeni. Rečeno mu je da su zapovjednici uzimali bankovne kartice ubijeni.

Strašne misije nazvane "mesne oluje" dio su šire taktike ruske vojske "stroja za mljevenje mesa" na ukrajinskom bojištu. Oluje su toliko smrtonosne da ih uspoređuju sa samoubilačkim misijama.

Prema podacima britanskog Ministarstva obrane, u Ukrajini je 2025. godine svakog dana ubijeno ili ranjeno između 900 i 1500 Rusa.

Dima objašnjava kako oluje funkcioniraju u praksi: "Pošalješ tri tipa, pa još tri. Nije uspjelo, pošalji 10. Nije uspjelo s 10, pošalji 50“, kaže.

"Na kraju ćete se probiti. To je logika vojske. Imali smo 200 mrtvih u tri dana. U prvom napadu naše pukovnije slomili su nas, naša pukovnija je uništena u samo tri dana“, kaže.

Mučenje i ponižavanje

Oni koji ne budu ubijeni nakon što odbiju sudjelovati u takvim olujama, često se suočavaju s teškim i dehumanizirajućim posljedicama, kaže Ilja.

Dima je podijelio snimku s Telegrama iz svoje jedinice u Panteleimonivki u Donjecku.

"Nahranimo životinje“, kaže čovjek prije nego što podigne poklopac i pokaže trojicu muškaraca kako čuče u jami.

"Jesi li gladan? Želiš li se najesti?“ pita čovjek koji snima, prije nego što jedan od muškaraca podigne glavu i kimne, pružajući ruke dok u jamu ubacuju suha zrna.

"Pogledajte kako jede“, kaže čovjek koji snima dok čovjek u jami jede žito.

Neki su vojnike izgladnjivali danima i mučili strujnim udarima, a onda ih poslali u mesne oluje bez oružja, dodaje Ilja.

I njega su, kaže, mučili nakon što je odbio sudjelovati u jednoj oluji. "Vezali su me za drvo, udarali me palicom nekoliko puta prislonili mi pištolj na glavu. Ne znam kako da to kažem, ali urinirali su po meni i olakšavali se. Zapovjednik je svima rekao 'Imamo novi WC'. Bio sam vezan pola dana", posvjedočio je.

Nakon što je promaknut, Dima nije htio slati svoje ljude u mesnu oluju.

Zbog toga je uhićen, a vojna policija ga je odvela u improvizirani zatvor. Tamo su ga, ističe, mučili elektrošokovima.

To je trajalo 72 dana. "Samo mučenje, svaki dan s kamenom grimasom na licu. Bez emocija", govori o svojim mučiteljima.

Svi muškarci s kojima je BBC razgovarao sada žive izvan Rusije, no i dalje imaju strašne psihičke posljedice s fronta u Ukrajini.

