Njemački šef diplomacije: 'Spremni smo razgovarati, ali nećemo preklinjati Putina'

Njemački šef diplomacije Johann Wadephul je u ponedjeljak rekao da je načelno otvoren spram razgovora s Moskvom o održivom miru u Ukrajini, no isključio je mogućnost davanja ustupaka Rusiji.

"Ukrajina mora naravno biti prva koja će govoriti, ali i mi smo također spremni za razgovor", kazao je Wadephul na forumu "Cafe Kyiv" u organizaciji Zaklade Konrad Adenauer u Berlinu.

"No, nećemo doći u Moskvu i dati dodatne ustupke. To nećemo učiniti", dodao je. "Ako pucnjava prestane i bude li postojala ozbiljna spremnost na razgovor, onda ćemo mi sigurno biti uključeni".

"No, nećemo ga preklinjati, da to otvoreno kažem", rekao je Wadephul, što se odnosilo na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prozvao Mađarsku

"Očekujemo da će u nekom trenutku jedan od razumnih prijedloga biti prihvaćen".

Wadephul, iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU), odbacio je pozive nekih socijaldemokrata da Putinu ponudi nove prijedloge za primirje.

"Ne manjka komunikacijskih kanala. No, kanal je beskoristan ako on ne želi razgovarati", rekao je Wadephul.

Govoreći nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Bruxellesu, gdje je Mađarska blokirala postrožavanje sankcija protiv Rusije, Wadephul je opet pozvao Budimpeštu da odustane od svog veta na novi paket sankcija te predložio zajam EU-a u vrijednosti od 90 milijardi eura za Ukrajinu.

Rasprave u Bruxellesu je opisao kao otvorene, no istovremeno obilježene nesporazumima, te je kritizirao položaj Mađarske, rekavši da "to nije Mađarska koju zna".

POGLEDAJTE VIDEO: 'Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru