Dinamo i Rijeka saznali suce za svoje europske utakmice

Zwayer je Dinamu posljednji put sudio u Ligi prvaka, u utakmici protiv Celtica koja je završila 0-0
Dinamo i Rijeka saznali su suce za uzvratne utakmice Europske, odnosno Konferencijske lige koje su na rasporedu u četvrtak.
Dinamu će pravdu djeliti ponajbolji sudac današnjice – Nijemac Felix Zwayer, kome će pomagati sunarodnjaci Robert Kempter i Christian Dietz, dok će Rijeci pravdu djeliti Ukrajinac Mikola Balakin. Njemu će pomoćnici biti sunarodnjaci Oleksandr Berkut i Viktor Matiaš.
Podsjetimo, Dinamo u Genku lovi dva gola zaostatka, dok Rijeka na Rujevici brani pogodak prednosti.
