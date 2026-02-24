Dinamo i Rijeka saznali suce za svoje europske utakmice

Dinamo i Rijeka saznali su suce za uzvratne utakmice Europske, odnosno Konferencijske lige koje su na rasporedu u četvrtak.

Dinamu će pravdu djeliti ponajbolji sudac današnjice – Nijemac Felix Zwayer, kome će pomagati sunarodnjaci Robert Kempter i Christian Dietz, dok će Rijeci pravdu djeliti Ukrajinac Mikola Balakin. Njemu će pomoćnici biti sunarodnjaci Oleksandr Berkut i Viktor Matiaš.

Podsjetimo, Dinamo u Genku lovi dva gola zaostatka, dok Rijeka na Rujevici brani pogodak prednosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu