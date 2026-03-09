Krenuo motornom pilom na drugog muškarca i zarezao ga: Sve je počelo svađom

Dvojica muškarca starosti 49 i 53 godine posvađala su se prošlog petka, 6. ožujka, u dvorištu obiteljske kuće u Paragu.

Svađa se usijala te je 53-godišnjak zamahnuo upaljenim motornim alatom prema drugom muškarcu koji je podigao ruku kako bi se obranio, objavio je portal SiB.

U tom trenutku zadobio je nekoliko rezanih rana šake. Prevezli su ga u bolnicu u Čakovec gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen.

Policija je provela kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili što se točno dogodilo tog poslijepodneva, te su utvrdili sumnju da je stariji muškarac pokušao teško ubojstvo drugog muškarca. Zbog ovako teške kvalifikacije, određen mu je istražni zatvor odlukom Županijskog suda u Varaždinu, nakon čega je predan u varaždinski zatvor.

