Horor kod Karlovca: Hrvat uhićen zbog sumnje da je ubio Uzbekistanca

Karlovačka policija uhitila je Hrvata (32) zbog sumnje da je u nedjelju ubio 44-godišnjeg Uzbekistanca.

Policija je oko 21.40 sati zaprimila dojavu Hitne pomoći u kojoj su naveli da ih 32-godišnjak ometa tijekom pokušaja reanimacije u kući u Ozlju.

Po dolasku na lice mjesta, policija je utvrdila da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnjak preminuo. Potom su uhitili hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio ubojstvo.

Utvrđuju se detalji

Na mjestu događaja proveli su očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Slijede obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti.

