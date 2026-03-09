FREEMAIL
OMETAO REANIMACIJU /

Horor kod Karlovca: Hrvat uhićen zbog sumnje da je ubio Uzbekistanca

Horor kod Karlovca: Hrvat uhićen zbog sumnje da je ubio Uzbekistanca
Foto: RTL

Na mjestu događaja proveden je očevid

9.3.2026.
8:57
Erik Sečić
RTL
Karlovačka policija uhitila je Hrvata (32) zbog sumnje da je u nedjelju ubio 44-godišnjeg Uzbekistanca

Policija je oko 21.40 sati zaprimila dojavu Hitne pomoći u kojoj su naveli da ih 32-godišnjak ometa tijekom pokušaja reanimacije u kući u Ozlju.

Po dolasku na lice mjesta, policija je utvrdila da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnjak preminuo. Potom su uhitili hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio ubojstvo.

Utvrđuju se detalji 

Na mjestu događaja proveli su očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu. 

Slijede obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija 'ulovila' čak dva recidivista ovaj tjedan: Nova akcija na cestama upravo je krenula

KarlovacUzbekistanacUbojstvo
