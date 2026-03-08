Incidenti na Noćnom maršu: Muškarac se sukobio s policijom, priveden je

Dva odvojena incidenta dogodila su se na 10. Noćnom maršu u Zagrebu koji je povodom Međunarodnog dana žena organizirao feministički kolektiv fAKTIV, javlja Jutarnji list.

Kod Hrvatskog narodnog kazališta tijekom okupljanja je došlo do manjeg incidenta kada se skupini sudionika približilo nekoliko neistomišljenika. Došlo je do kraćeg verbalnog sukoba. Policija je brzo reagirala i situacija je smirena.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Drugi incident dogodio se na Trgu bana Josipa Jelačića gdje je muškarac pokušao policijsko vozilo. Muškarac se derao na jednu ženu te joj se unosio u lice.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Redar je pritekao u pomoć, a potom je reagirao i policajac. Muškarac se opirao pa ga je policajac srušio na tlo i svladao, no uspio je pobjeći pa su ga policajci lovili po Trgu, nakon čega je priveden.

'Žene su kičma otpora'

Podsjetimo, pod parolom "Žene su kičma otpora" u Zagrebu je u nedjelju, u organizaciji feminističkog kolektiva fAKTIV, održan 10. Noćni marš povodom Međunarodnog dana žena, a sličan marš održan je i u Osijeku te u Rijeci i Puli.

Iz fAKTIV-a su poručile da marširaju "za radnice, besplatan i dostupan pobačaj, za sigurne ulice i domove, za solidarnost".

Više tisuća sudionica i sudionika okupilo se na Trgu Republike Hrvatske ispred Hrvatskog narodnog kazališta odakle su glasno i s istaknutim transparentima marširali preko Frankopanske ulice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca, gdje je u tijeku glazbeni program.

Snažne poruke na transparentima

Na transparentima su poručivali: "Kako živiš od svoje plaće", "Stereotipe na lomaču", "Sve za jednu, jedna za sve", "Bauk kruži svijetom, bauk feminizma", "Besplatan pobačaj", "Svoga tela gospodarica"...

"Marširamo za sve žene koje je ovo društvo iznevjerilo, marširamo za život, slobodan od nasilja i eksploatacije, za život slobodan od mizoginje i seksizma, ksenofobije i transfobije. Marširamo protiv nacionalizma, protiv društva i svijeta u kojem se normaliziraju ratovi i genocid. Marširamo za mir", poručila je Luiza Bouharaoua iz organizacije.

Ankica Čakardić iz fAKTIV-a naglasila je da je ženska radnička borba borba za dostojanstven život, za plaće od kojih se može živjeti, za mirovine koje mogu doprinijeti nekom boljem životu, bez kopanja po kontejnerima.

Na zagrebačkom 10. Noćnom maršu sudjelovale su i brojne osobe iz javnog i političkog života među kojima i Arsen Bauk (SDP), Rada Borić (Možemo), predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP), zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet...

"Naša borba traje cijele godine. Žene su tu kad nasilje treba imenovati. Tu smo kad preko usta treba prevaliti riječ genocid. Tu smo kad odgovorne treba prozvati. Tu smo kad treba stati uz radnice kojima poslodavci i država desetljećima duguju plaće. Tu smo kad prijateljicu treba odvesti na pobačaj u susjednu Sloveniju. Tu smo kad susjedu treba zaštititi od nasilnika. Tu smo kad treba obraniti prirodu od investitora i uništenja. Mi, žene, kičma smo društva i kičma otpora", poručile su organizatorice.

Upozorile su kako je 8. mart i radnički praznik. Žene su, kažu, uvijek u smjeni, ali smjenu kućanskog rada plaćaju samo njihova tijela.