Marš za prava žena u Splitu: 'Bilo kuda otpor svuda!'

Brojne žene u nedjelju su točno u podne u Splitu obilježile Međunarodn​i ​dan žena, najprije ispred zgrade HNK, gdje su održani govori, a kasnije i maršom gradskim ulicama, noseći brojne transparente s porukama, među njima i slogan marša - "Ja sam Dalmacija".

Uz taj, nosile su i transparente - "Jednake pred zakonom-jednake u životu", "Bilo kuda otpor svuda", "Priziv savjesti u vojsku, a ne u bolnicu", "Fight like a girl", "Feminizam ne ubija, feminizam ne vodi ratove", "Odgojit ćemo sinove da ne idu u ratove", "Ja sam solidarna" i brojne druge.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Organizatorice marša su udruga Domine i inicijativa Žene Splita, a slogan 10. marša preuzet je s obnovljenog murala posvećenog heroini splitskog glumišta Zdravki Krstulović.

Nakon okupljanja i uvodnih govora ispred HNK Split, uz glazbenu pratnju Limene glazbe Žrnovnica, formirana je kolona i marš gradom prema Pjaci, gdje je održan završni dio programa. Sudionici povorke su se zaustavili na nekoliko gradskih lokacija među kojima je bila Marmontova ulica i Riva.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Žene su istaknule da žele poslati jasnu poruku solidarnosti, podrške, hrabrosti i borbe za ženska prava "jer one koje marširaju pamte, pružaju podršku i ostaju solidarne, snažne, hrabre, neposlušne i slobodne i one jesu Dalmacija".

Koordinatorica Udruge Domine Mirjana Kučer je rekla da ne zna koliko su ljudi upoznati s tim da su zadnje riječi Zdravke Krstulović izgovorene na pozornici bile "ja sam Dalmacija", te da nose snažnu poruku otvorene i podržavajuće Dalmacije.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

​"To je jedan od razloga zašto smo izabrali taj slogan, i njoj u čast, ali i kao poruku. Jer Dalmacija je borba, Dalmacija smo mi žene, Dalmacija je otpor i Dalmacija znači promjene​. Poruke marša svake godine podsjećaju da se o pravima žena još uvijek mora govoriti glasno i javno​", poručila je Kučer.

