Laporta javno prozvao Xavija i otkrio zašto je dobio otkaz: 'Flick pobjeđuje s istim igračima'

Bivši trener Barcelone Xavi Hernández izazvao je veliku buru nakon što je javno prozvao predsjednika kluba Joana Laportu za loše stanje u klubu. Optužio ga je da govori jedno, a radi drugo te ustvrdio kako Barcelonu zapravo ne vodi Laporta nego Alejandro Echevarría. Xavi je također sugerirao da je predsjednik sabotirao mogući povratak Lionela Messija.

Laporta je sve optužbe odbacio tijekom televizijskog sučeljavanja s protukandidatom na predsjedničkim izborima Víctorom Fontom. Tom prilikom nije štedio bivšeg trenera.

“Kada čujem Xavijeve izjave, odmah pomislim na Hansija Flicka i koliko je teško biti predsjednik Barcelone. Miran sam jer znam da sam napravio ono što sam morao. Razumijem da je Xavi povrijeđen, Flick pobjeđuje s istim igračima s kojima je on gubio”, poručio je Laporta.

Objasnio je i razloge Xavijevog odlaska s klupe.

“Dobio je otkaz nakon što je rekao da se Barcelona ne može nositi s Real Madridom”, rekao je Laporta.

Dotaknuo se i situacije s Messijem, naglasivši da klub nije mogao produžiti ugovor zbog financijskih problema.

“Godine 2023. dobio sam informaciju da se Leo želi vratiti. Poslao sam ugovor Jorgeu Messiju, ali mi je kasnije rekao da bi pritisak u Barceloni bio prevelik”, otkrio je.

Na kraju je Laporta poručio da je klub danas stabilan.

“Navijači mogu biti zadovoljni. Izvukli smo klub iz teške financijske situacije i danas imamo odličnu momčad.”

Font je, s druge strane, stao u Xavijevu obranu.

“Xavi je imao hrabrosti reći istinu. Mnogi koji su otišli iz kluba to nisu učinili”, rekao je Font, na što mu je Laporta uzvratio: “Ako on postane predsjednik, klub će krenuti prema propasti.”

Napetosti u Barceloni tako rastu uoči predsjedničkih izbora zakazanih za 15. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO: Spektakl u najavi uz probleme na obje strane: Barcelona protiv PSG-a za sve sladokusce