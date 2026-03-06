Španjolski gigant počeo pregovore o transferu Luke Vuškovića
Transfermarkt Vuškovićevu vrijednost projenjuje na 40 milijuna eura, a ugovor s Tottenhamom ima do 2030. godine
Luka Vušković (19) je na meti Barcelone i pregovori o transferu su već počeli, javlja Sky Sports.
Barcelona je već prošle sezone pokazala interes za Vuškovića, a sada je, izgleda, krenula konkretno raditi na njegovom transferu.
"Barcelona je prišla igračevim predstavnicima te uspostavila kontakt. Održali su prve razgovore", objavio je njemački novinar Florian Plettenberg.
Vušković, supertalentirani hrvatski branič koji trenutno igra za njemački HSV u kojemu je na posudbi iz engleskog Tottenhama, briljira ove sezone u Njemačkoj. Nastupio je u 23 utakmice, zabio četiri pogotka i čak je tri puta proglašen najboljim mladim igračem mjeseca u Bundesligi.
Transfermarkt Vuškovićevu vrijednost projenjuje na 40 milijuna eura, a ugovor s Tottenhamom ima do 2030. godine.
