Španjolski gigant počeo pregovore o transferu Luke Vuškovića

Luka Vušković (19) je na meti Barcelone i pregovori o transferu su već počeli, javlja Sky Sports.

Barcelona je već prošle sezone pokazala interes za Vuškovića, a sada je, izgleda, krenula konkretno raditi na njegovom transferu.

"Barcelona je prišla igračevim predstavnicima te uspostavila kontakt. Održali su prve razgovore", objavio je njemački novinar Florian Plettenberg.

🚨🚨FC Barcelona have made initial contact and started discussions with #Tottenham’s Luka Vuskovic @Plettigoal pic.twitter.com/Mn8Ckum37L — The Spurs Watch (@TheSpursWatch) March 5, 2026

Vušković, supertalentirani hrvatski branič koji trenutno igra za njemački HSV u kojemu je na posudbi iz engleskog Tottenhama, briljira ove sezone u Njemačkoj. Nastupio je u 23 utakmice, zabio četiri pogotka i čak je tri puta proglašen najboljim mladim igračem mjeseca u Bundesligi.

Transfermarkt Vuškovićevu vrijednost projenjuje na 40 milijuna eura, a ugovor s Tottenhamom ima do 2030. godine.

