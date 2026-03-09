Tijelo pronađeno u rijeci Kupi: Građanin pozvao policiju

Jučer popodne karlovačka policija je zaprimila dojavu građana da je na području naselja Zorkovac na Kupi, Ozalj, u rijeci Kupi uočio mrtvo tijelo.

Pripadnici HGSS-a izvadili su na obalu tijelo nepoznate muške osobe te je na mjestu događaja proveden očevid.

Kako bi utvrdili sve okolnosti događaja, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija.