PROVEDEN OČEVID /

Tijelo pronađeno u rijeci Kupi: Građanin pozvao policiju

Tijelo pronađeno u rijeci Kupi: Građanin pozvao policiju
Foto: RTL

Nakon obdukcije bit će poznat točan uzrok smrti i identitet osobe

9.3.2026.
11:45
danas.hr
RTL
Jučer popodne karlovačka policija je zaprimila dojavu građana da je na području naselja Zorkovac na Kupi, Ozalj, u rijeci Kupi uočio mrtvo tijelo.

Pripadnici HGSS-a izvadili su na obalu tijelo nepoznate muške osobe te je na mjestu događaja proveden očevid.

Kako bi utvrdili sve okolnosti događaja, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija.

