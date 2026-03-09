Pet godina strasti i skandala: Tko je bila plavuša koju je princ Amerike ljubio prije Carolyn?

Prije nego što je Carolyn Bessette postala supruga "američkog princa" i modna ikona čiji je stil definirao devedesete, srce Johna F. Kennedyja Jr. pripadalo je drugoj plavuši - holivudskoj zvijezdi Daryl Hannah (65). Njihova veza, koja je trajala više od pet godina, bila je sve samo ne jednostavna. Obilježena strašću, stalnim medijskim pritiskom i tihim, ali postojanim neodobravanjem jedne od najmoćnijih žena Amerike, njegove majke Jacqueline Kennedy Onassis, ova je romansa bila poput holivudskog filma s dramatičnim zapletom i gorko-slatkim krajem.

Princ Amerike i sirena Hollywooda

Njihovi putevi prvi su se put ukrstili početkom osamdesetih, tijekom obiteljskih odmora na karipskom otoku Saint Martin. On je bio nasljednik najslavnije američke političke dinastije, a ona glumica u usponu. No, sudbonosni ponovni susret dogodio se tek 1988. godine na vjenčanju njegove tete, Lee Radziwill, za redatelja Herba Rossa, koji je upravo bio angažirao Hannah za film Čelične magnolije.

U tom trenutku oboje su bili u vezama, no kemija je bila neosporna i nedugo zatim započeli su jednu od najpraćenijih romansi svog vremena.

Spoj je bio magnetski privlačan za javnost. Kennedy, koji je upravo 1988. proglašen "najseksi muškarcem na svijetu" po izboru časopisa People, završavao je studij prava, dok je Hannah već bila etablirana zvijezda zahvaljujući ulogama u kultnim filmovima poput Blade Runner, Wall Street i, najupečatljivije, kao sirena u romantičnoj komediji Splash. Iako su naizgled dolazili iz različitih svjetova, dijelili su strast prema prirodi, skijanju i kampiranju, a Kennedy je i sam gajio glumačke ambicije još od studentskih dana.

Ljubav pod svjetlima reflektora

Njihova veza od samog je početka bila pod neprestanim povećalom tabloida. Par je bio glavna tema naslovnica, a svaki njihov zajednički trenutak bio je dokumentiran, od vožnje biciklima kroz Central Park do romantičnih plesova na krovu zgrade na Upper West Sideu, gdje su neko vrijeme živjeli zajedno. Jedna susjeda je za časopis People ispričala prizor kojem je svjedočila jedne nedjelje ujutro: Kennedy, bez majice, samo u boksericama, pleše s bosom Hannah u kratkoj spavaćici. "Izvodili su tu malu ljubavnu igru. On bi je škakljao, a ona bi bježala. Zatim bi je uhvatio i plesali bi. Čak i da ne znate tko su, bili biste očarani", opisala je.

Pritisak je bio golem, a glasine o vjenčanju neizbježne. Sama Hannah je 1993. godine izrazila frustraciju stalnim propitkivanjem. "Postaje stvarno naporno. Stalno me pitaju o tome. Jutros zovem vodoinstalatera, a čak me i on pita. Ma dajte, molim vas, samo pokušavam popraviti cijevi. Zašto ljudi ne mogu pričati o nečem drugom?", požalila se. Njihov je odnos, kako ga je opisala Amelia Barlow, kći Kennedyjevog bliskog prijatelja, bio "fantastičan, avanturistički... pomalo naivan ili nezreo u usporedbi s njegovom vezom s Carolyn. Bilo je tu malo više vatre i borbe."

Zašto Jackie O nikada nije prihvatila Daryl?

Najveća prepreka njihovoj sreći nije dolazila od medija, već iz najbližeg kruga. Prema brojnim biografima i prijateljima, Jacqueline Kennedy Onassis nikada nije odobravala izbor svog sina.

Smatrala je da glumica nije prikladna partnerica za nasljednika klana Kennedy. Iako mu se navodno nikada nije izravno suprotstavila, njezino je neodobravanje bilo očito. Pričalo se da bi, kad god bi Daryl došla na večeru u njezin stan na Petoj aveniji, Jackie jela s pladnja u drugoj sobi.

Biograf J. Randy Taraborrelli napisao je kako je Johnov odnos prema ženama uvelike bio oblikovan majčinim mišljenjem. "Ako bi njegova majka odobravala, John bi odlučio da nije siguran. Međutim, ako majka ne bi odobravala, kao što je bio slučaj s glumicom Daryl Hannah, John bi postao još privrženiji." Ipak, ta tenzija ostavila je traga.

Pas, pepeo i nova žena na horizontu

Odnos se počeo raspadati 1994. godine, u godini obilježenoj velikom osobnom tragedijom. Jedan od bizarnih, ali znakovitih incidenata dogodio se u svibnju, samo nekoliko dana prije smrti Jackie Kennedy. Kennedy je u New Yorku bio uz bolesnu majku, dok se u Los Angelesu morao baviti sprovodom Darylinog psa. Prema knjizi "America's Relucant Prince" Stevena M. Gillona, Hannah se naljutila na njega jer nije odabrao dovoljno raskošnu kutiju za pepeo psa.

"To ga je jednostavno razbjesnilo", rekao je Gillon. Situacija se ponovila i nakon smrti njegove majke. Dok je John tugovao, Daryl ga je neprestano zvala kako bi pričala o svom drugom bolesnom psu. "Možeš li vjerovati? Upravo sam izgubio majku, a ona samo želi razgovarati o svom bolesnom psu", povjerio se John prijatelju.

U to vrijeme, u njegovom se životu već pojavila Carolyn Bessette, PR stručnjakinja za Calvin Klein koju je upoznao još 1992. godine.

Iako je tada još bio s Daryl, bio je, kako je rekao prijateljima, "potpuno očaran". Veza s Hannah bila je gotova u njegovoj glavi, no nije želio da javni prekid zasjeni uspomenu na majku.

Predstava za javnost

Kako bi ugušio glasine o prekidu i skrenuo pažnju medija s privatnog života u vrijeme žalovanja za majkom, Kennedy je povukao neobičan potez. Organizirao je lažni izlazak na rolama s Daryl Hannah. Paparazzi su ih snimili zajedno, a priča o prekidu je privremeno utihnula, omogućivši mu da u miru oplakuje majku. No, bila je to samo odgoda neizbježnog. Do kolovoza 1994., tri mjeseca nakon Jackiene smrti, njihova veza je i službeno okončana.

Nakon prekida, John F. Kennedy Jr. započeo je novu, posljednju i najpoznatiju ljubavnu priču s Carolyn Bessette, s kojom se vjenčao 1996. godine. Njihov zajednički život, također pod opsadom medija, tragično je prekinut u zrakoplovnoj nesreći 1999. godine. Daryl Hannah je, s druge strane, godinama kasnije pronašla sreću s glazbenikom Neilom Youngom, ostavljajući iza sebe turbulentnu romansu s princem Amerike koja i danas intrigira javnost.

