Preminuo je Nicholas Brendon, protagonist iz kultne serije 'Buffy, ubojica vampira'

Svijet televizije i brojni obožavatelji diljem svijeta opraštaju se od glumca Nicholasa Brendona, koji je preminuo u petak, 20. ožujka, u 55. godini života. Njegova obitelj potvrdila je tužnu vijest u izjavi za medije, navevši kako je glumac preminuo mirno, u snu, prirodnom smrću. Brendon je ostavio neizbrisiv trag kao Xander Harris, duhoviti i odani prijatelj iz kultne serije "Buffy - ubojica vampira", uloga koja mu je osigurala mjesto u srcima cijele jedne generacije.

Uloga koja je definirala karijeru

Nicholas Brendon postao je globalno poznat zahvaljujući seriji Jossa Whedona koja se prikazivala od 1997. do 2003. godine. Kao Xander Harris, bio je srce takozvane "Scooby bande", jedini član glavne postave bez nadnaravnih moći, ali čija su hrabrost, humor i odanost često bili ključni za pobjedu nad silama zla. Pojavio se u gotovo svim epizodama, točnije u 143 od ukupno 144, te je publici postao simbol prijateljstva i ljudskosti u svijetu punom demona i vampira.

Nakon tužne vijesti, od njega su se oprostile i kolege iz serije. Alyson Hannigan, koja je glumila njegovu najbolju prijateljicu Willow, podijelila je dirljivu poruku: "Moj slatki Nicky, hvala ti na godinama smijeha i ljubavi. Zauvijek ću te se sjećati." Emma Caulfield, njegova televizijska ljubav Anya, također je izrazila sućut, potvrdivši duboku povezanost glumačke postave i izvan seta. Iako je nakon te serije ostvario zapažene uloge u serijama poput "Zločinački umovi" i "Privatna praksa", uloga Xandera ostala je ona po kojoj će ga publika najviše pamtiti.

Borba izvan svjetla reflektora

Iako je na ekranu donosio smijeh, Brendonov privatni život bio je obilježen teškom i dugogodišnjom borbom s osobnim demonima. Glumac je otvoreno govorio o svojoj ovisnosti o alkoholu, zlouporabi supstanci i borbi s depresijom, problemima koji su ga pratili veći dio života. Tijekom posljednjeg desetljeća, njegovo ime često se pojavljivalo u medijima zbog niza uhićenja i sukoba sa zakonom, što je bila tužna posljedica njegovih unutarnjih bitaka. Zanimljivo je da se glumom počeo baviti kako bi prevladao mucanje, problem s kojim se nosio od djetinjstva, a kasnije je postao i glasnogovornik američke zaklade za pomoć osobama koje mucaju, koristeći svoju platformu za podizanje svijesti.

Posljednje godine u bolesti

Osim psihičkih borbi, Brendon se posljednjih godina suočavao i s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Patio je od sindroma "cauda equina", teškog stanja kompresije živaca u donjem dijelu kralježnice, zbog čega je morao proći nekoliko operacija. Godine 2022. doživio je srčani udar, nakon čega mu je dijagnosticirana i prirođena srčana mana.

Utočište od problema pronašao je u slikarstvu. U posljednjim godinama života posvetio se umjetnosti, koja mu je, kako je navela njegova obitelj, postala terapija i način izražavanja. "Oni koji su ga uistinu poznavali, znali su da je njegova umjetnost najčišći odraz onoga što je bio. Iako nije tajna da se Nicholas borio, bio je pod terapijom i optimističan glede budućnosti", stoji u priopćenju obitelji, čime je njegov iznenadni odlazak učinjen još potresnijim.

Nicholas Brendon ostat će zapamćen kao talentirani glumac čiji je život bio kompleksna priča o slavi, humoru, ali i dubokoj patnji. Za milijune obožavatelja, on će zauvijek ostati Xander, prijatelj koji je dokazao da za borbu protiv tame nisu potrebne supermoći, već samo veliko srce.