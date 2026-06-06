U Splitu svečano otvoren Lumière by Dvornik, a zaštitno lice je Maja Šuput

U samom srcu Splita, uz druženje prijatelja, dugogodišnjih klijenata i brojnih poznatih lica, sinoć je svečano otvoren Lumière by Dvornik, novi premium koncept iza kojeg stoji treća generacija jedne od najdugovječnijih zlatarskih obitelji.

Foto: PROMO

Foto: PROMO

Zaštitno lice kampanje je pjevačica Maja Šuput (46), koju ne treba posebno predstavljati, a njezin stil i ljubav prema upečatljivom nakitu savršeno odražavaju filozofiju ovog brenda.

„Jako volim baš dobar, konkretan i vidljiv nakit – da svaki komad govori za sebe. Obožavam narukvice koje nosim godinama i koje za mene imaju veliku emotivnu vrijednost“, rekla je Maja te otkrila priču o svojoj poznatoj dijamantnoj narukvici s natpisom „Tatarinova“.

”To prezime će meni zauvijek biti dio mene jer je to prezime mog djeteta. Ja sam i dalje Maja Šuput, i u dokumentima i u duši. No, svemir je učinio svoje i jedno slovo je ispalo, tako da sam narukvicu sam dala prepraviti i na njoj će sada pisati “Bloom”. Tako ću zadržati jedan prekrasan komad nakita koji sam dobila za svoj 40. rođendan i koji za mene ima veliku sentimentalnu vrijednost“, ispričala nam je Maja kojoj savršeno pristaju luksuzni komadi nakita brenda Lumière by Dvornik, iza kojeg stoji impresivna povijest.

Priča obitelji Dvornik započela je još 1933. godine, kada je djed obitelji otvorio svoju prvu zlatarsku „butigu“ u Splitu. Posao je osamdesetih godina preuzela druga generacija, a danas ga uspješno razvija treća generacija, spajajući bogatu tradiciju s modernim pristupom.

Foto: PROMO

Upravo je Marin Dvornik, najmlađi nasljednik obiteljske tradicije i čovjek koji je u ovom poslu već 16 godina, želio napraviti iskorak i stvoriti prostor posvećen premium nakitu, dragom i poludragom kamenju, specijaliziranim radovima te osobnijem i intimnijem odnosu s klijentima. Naziv Lumière, što na francuskom znači „svjetlo“, simbolizira ljepotu, emociju i posebne trenutke koje nakit prati kroz generacije.

Foto: PROMO

Otvorenjem Lumière by Dvornik, obitelj Dvornik ne slavi samo novo poglavlje svoje priče, već potvrđuje da tradicija duga više od 90 godina i dalje ima snagu razvijati se, inspirirati i stvarati nove vrijednosti. A ako je suditi prema sinoćnjoj večeri, ovoj se priči još dugo ne nazire kraj – pred njom je tek njezino najsjajnije poglavlje i budućnost ispunjena novim idejama, novim generacijama i sjajem koji traje već desetljećima.