Severina uskočila na trend i objavila slike iz mladosti: 'Mama, kakva si bila u 90-ima?'

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina (53), povela je svoje pratitelje na nostalgično putovanje u devedesete godine prošlog stoljeća. U objavi na svom Instagram profilu, pjevačica se pridružila popularnom trendu pod nazivom "Mama, kakva si bila u devedesetima?" u kojemu roditelji (najčešće popularni) dijele slike iz svoje mladosti, podijelivši kompilaciju fotografija iz tog ključnog razdoblja svoje karijere, a sve je začinila dirljivim i humorističnim opisom

Video započinje suvremenim kadrom u kojem Severina sjedi u automobilu, nakon čega slijedi brza montaža desetaka fotografija koje svjedoče o njezinoj stilskoj evoluciji i energiji koja ju je vinula u zvjezdane visine. Od kožnih jakni, kratkih topova i trapera do tada popularnih "choker" ogrlica i raznih frizura, od kratke pixie frizure do dugih kovrča, objava pruža uvid u modni i kulturni duh vremena.

Balaševićev citat i tanke obrve

Ono što je objavi dalo posebnu notu jest Severinin duhovit i emotivan opis. Započela ga je stihovima neprežaljenog kantautora Đorđa Balaševića: "Dobro veče, moje dame i gospodo, ovo je ploča o devedesetim... I kakva je, da je, je l'? Od devedesetih neće biti gora, to je sigurno...". Ovim citatom ne samo da je evocirala sjećanja na jedno turbulentno desetljeće, već je odala počast glazbeniku koji je i danas simbol kulturnog zajedništva na ovim prostorima.

Ipak, pjevačica nije propustila priliku da se našali na vlastiti račun, dodavši na kraju: "...samo su obrve gore". Time se referirala na tada sveprisutan trend tankih obrva, koji danas kod mnogih izaziva smijeh. Upravo je ta kombinacija nostalgije i humora oduševila njezine obožavatelje, koji su u komentarima iskazali divljenje, ostavljajući poruke poput "Prelijepa zauvijek", "Jedna je Seve", Ikona našeg djetinstva, a sada ikona u borbi za sve što je bitno" i "Kao manekenka izgledaš".

Od albuma 'Moja stvar' do rasprodanih dvorana

Među fotografijama su se našli i kadrovi koji podsjećaju na neke od ključnih trenutaka njezine karijere iz devedesetih, poput onih s omota kultnog albuma "Moja stvar" iz 1996. godine, koji je označio njezin zaokret prema zrelijem pop-rock zvuku. Ova objava služi kao savršen podsjetnik na dugovječnost njezine karijere koja i danas, trideset godina kasnije, doseže vrhunce.

Dok se s osmijehom prisjeća svojih početaka, Severina trenutno proživljava jedno od najuspješnijih razdoblja. Njezina aktualna turneja "Ja samo pjevam" niže uspjeh za uspjehom, uključujući i rasprodane koncerte u Areni Zagreb i splitskoj dvorani Gripe. Gust raspored nastavlja se i u narednim mjesecima, s najavljenim nastupima u Velenju te velikim ljetnim spektaklom koji se sprema za pulsku Arenu osmog kolovoza, gdje će nastupiti uz pratnju orkestra od trideset glazbenika.

Ova objava nije samo pogled u prošlost, već i dokaz Severinine sposobnosti da ostane relevantna i povezana sa svojom publikom. Spajajući globalne trendove s lokalnim sentimentom i osobnom poviješću, još je jednom pokazala zašto nosi titulu jedne od najvećih zvijezda u regiji.