Izajmljivačica Lidija ima prijedlog za vladajuće: 'To bi bilo realno u današnje vrijeme'

Mnogi su krenuli na more gdje ih čekaju zabrinuti iznajmljivači apartmana. Vlada je u sklopu antiinflacijskog paketa za iduću godinu najavila povećanje minimalnog iznosa paušalnog poreza za dio privatnih iznajmljivače. Sinoć je u RTL-u Danas ministar turizma Tonči Glavina branio odluku koja se mnogima, očekivano, nije svidjela pa je Nikolina Radić obišla apartmane u okolici Zadra da čuje što neki iznajmljivači ondje predlažu:

Ovaj produženi blagdanski vikend kada se vratilo i lijepo vrijeme trebao bi biti jedan od onih prvih velikih ljetnih vikenda i trebao bi značiti veći dolazak turista na obalu. Tako bi trebali biti zadovoljni i iznajmljivači, ali oni su još uvijek u sumnjama što će im donijeti iduća godina u vidu povećanja paušalnog poreza.

Razgovarali smo s Lidijom Zečić, malom iznajmljivačicom iz Petrčana kraj Zadra.

Što bi za vas kao malog iznajmljivača značilo mijenjanje ovih poreznih razreda?

Nismo iznenađeni, redovno se mijenjaju pristojbe, davanja koja imamo u poslovanju kao mali iznajmljivač, kao obrtnik međutim ovo me dosta iznenadilo, dosta su drastična. Ako se ne vara, više od 50 posto će biti povećanje u nekim situacijama. Nekim iznajmljivačima to će vjerojatno biti poticaj i da ne iznajmljuju više, barem kratkoročno, jer nisu svi iznajmljivači u istoj poziciji. Imamo iznajmljivače koji iznajmljuju u malim mjestima, možda nemaju dugu sezonu - možda maksimalno dva mjeseca mogu iznajmiti - koji ne nude ništa izvan sezone i njihova zarada je relativno mala.

Istovremeno imamo iznajmljivače koji su malo bolje pozicionirani, recimo u gradovima, i mogu pružiti sadržaj gostima tijekom cijele godine. Znači, realno, jedan takav apartman se može iznajmljivati kroz 12 mjeseci gdje je onda naravno zarada puno veća. Zakon zasada ne radi razliku između malih i velikih iznajmljivača i porezi se jednako razrezuju na ove jako male koji relativno malo zarade i oni koji su puno veći u smislu da puno više zarade.

Mislim da bi bilo realno u današnje vrijeme, kada privatno iznajmljivanje više nije sporedna djelatnost u obitelji nego je u nekim situacijama čak i glavna djelatnost - neki od naših kolega su možda jednostavno ostali bez posla, nemaju druge prilike i bave se samo iznajmljivanjem - mislim da bi trebali imati nešto pravedniji porez, možda odustati od ovog zastarjelog principa paušalnog oporezivanja po ležaju i jednostavno uvesti stope oporezivanja po zaradi.