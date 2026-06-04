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MARK WAHLBERG /

Ovaj markantni glumac ima 55 godina, a u boljoj je formi nego mnogi mladići

Ovaj markantni glumac ima 55 godina, a u boljoj je formi nego mnogi mladići
Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia
Odrastajući u radničkoj četvrti Dorchester u Bostonu kao najmlađi od devetero djece, Wahlbergov život rano je krenuo krivim putem.
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Mark Robert Michael Wahlberg, glumac, producent i poduzetnik, danas slavi rođendan, ulazeći u 55. godinu života u formi na kojoj bi mu pozavidjeli i dvostruko mlađi. Put od problematičnog bostonskog klinca znanog kao "Marky Mark" do jedne od najvećih holivudskih zvijezda i predanog obiteljskog čovjeka nije bio lak. Njegova priča je priča o iskupljenju, nevjerojatnoj disciplini i transformaciji koja i danas fascinira.

4.6.2026.
19:01
Hot.hr
profimedia
Mark WahlbergHollywoodGlumacMišići
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