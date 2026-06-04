Ovaj markantni glumac ima 55 godina, a u boljoj je formi nego mnogi mladići

Mark Robert Michael Wahlberg, glumac, producent i poduzetnik, danas slavi rođendan, ulazeći u 55. godinu života u formi na kojoj bi mu pozavidjeli i dvostruko mlađi. Put od problematičnog bostonskog klinca znanog kao "Marky Mark" do jedne od najvećih holivudskih zvijezda i predanog obiteljskog čovjeka nije bio lak. Njegova priča je priča o iskupljenju, nevjerojatnoj disciplini i transformaciji koja i danas fascinira.