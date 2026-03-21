Stigao je! Je li ovo jedan od najljepših i najmoćnijih SUV-ova? 'Kao da lebdite...'

Desetljeće nakon svog osnutka, francuski premium brend DS Automobiles ulazi u novu fazu zrelosti predstavljanjem modela DS N°7.

Ovaj automobil nije samo nasljednik njihovog najprodavanijeg modela, DS 7, već i hrabar iskorak u iznimno konkurentnom segmentu premium kompaktnih SUV vozila.

Spajajući avangardni dizajn, vodeći električni doseg u klasi i paket naprednih tehnologija, N°7 ima jasan cilj: redefinirati pojam francuskog luksuza i umijeća putovanja u automobilskom svijetu.

Dizajn koji spaja eleganciju i učinkovitost

Na prvi pogled, DS N°7 odaje dojam elegancije i snage. Postavljen na novu Stellantisovu platformu STLA Medium, automobil je narastao u ključnim dimenzijama. Ukupna duljina povećana je za sedam centimetara na 4,66 metara, dok je međuosovinski razmak produžen za pet centimetara i sada iznosi 2,79 metara. Ovo povećanje izravno se odražava na prostranost kabine, osobito na prostor za noge putnika na stražnjoj klupi, čime se komfor podiže na razinu više klase.

Foto: STELLANTIS.COM

Dizajnerska inspiracija potječe od koncepta DS Aero Sport Lounge, što je najočitije u fluidnoj, padajućoj liniji krova koja završava elegantnim spojlerom. Takav pristup nije samo estetski, već i funkcionalan, jer je rezultirao iznimno niskim koeficijentom otpora zraka od samo 0,26 Cx. Vizualni identitet definira novi svjetlosni potpis marke, DS Light Blade, s prepoznatljivim vertikalnim LED elementima u obliku slova V, te osvijetljena prednja maska nazvana DS Luminascreen. Cjelokupni dojam zaokružuju impresivni kotači koji sežu do veličine od 21 inča.

Rekordna električna autonomija i efikasni hibrid

Glavni adut novog modela DS N°7 leži u njegovim pogonskim sustavima. Potpuno električne E-TENSE izvedbe postavljaju nova mjerila u segmentu. Osnovni model s prednjim pogonom i baterijom kapaciteta 73,7 kWh nudi doseg do 543 kilometra. Ipak, zvijezda ponude je verzija FWD Long Range koja, zahvaljujući bateriji od 97,2 kWh proizvedenoj u Francuskoj, ostvaruje rekordni doseg od čak 740 kilometara prema WLTP ciklusu. Čak i na autocesti pri brzini od 120 km/h, ova verzija može prijeći respektabilnih 450 kilometara. Za one koji traže maksimalne performanse, tu je AWD Long Range model s dva motora, ukupne snage 350 KS (privremeno do 375 KS u "boost" modu), koji do 100 km/h ubrzava za samo 5,4 sekunde uz doseg od 679 kilometara.

Foto: STELLANTIS.COM

Sustav podržava brzo punjenje snagom do 160 kW, što omogućuje punjenje baterije od 20 % do 80 % za samo 27 minuta. Za deset minuta na brzom punjaču moguće je obnoviti do 190 kilometara dosega. Uz to, tu su i napredne funkcije poput Plug & Charge za automatsku naplatu i V2L (Vehicle-to-Load) koja omogućuje napajanje vanjskih uređaja iz automobilske baterije.

Za kupce koji još nisu spremni na potpuni prelazak na struju, DS nudi i učinkoviti samopunjivi hibrid. On kombinira 1.2-litreni trocilindrični turbo benzinski motor s elektromotorom od 21 kW, a ukupna snaga sustava iznosi 145 KS. Ova verzija ističe se niskom potrošnjom od 5,4 l/100 km i emisijom CO₂ od samo 121 g/km, a u gradskoj vožnji može provesti do 50 % vremena koristeći isključivo električni pogon.

Tehnološki dragulj na kotačima

Unutrašnjost modela DS N°7 pravo je tehnološko središte. Kokpitom dominira masivni 16-inčni središnji zaslon s novim DS IRIS 2.0 infotainment sustavom, koji uključuje i integraciju s ChatGPT umjetnom inteligencijom za prirodniju glasovnu komunikaciju. Ispred vozača nalazi se digitalna instrumentna ploča od 10 inča.

Sigurnost i udobnost u vožnji osigurani su paketom naprednih sustava. DS Drive Assist 2.0 nudi drugu razinu poluautonomne vožnje, dok DS Pixelvision adaptivna svjetla osvjetljavaju cestu do 520 metara ispred vozila bez zasljepljivanja drugih vozača.

Foto: STELLANTIS.COM

Jedinstven u segmentu je sustav DS Night Vision koji infracrvenom kamerom detektira pješake i životinje na udaljenosti do 300 metara noću. Za vrhunsku udobnost brine se DS Active Scan Suspension, ovjes koji kamerom skenira cestu ispred vozila i u milisekundama prilagođava tvrdoću svakog amortizera, čime se postiže osjećaj "lebdenja" preko neravnina.

Luksuz prve klase

U skladu s filozofijom brenda, unutrašnjost je izrađena od najfinijih materijala. Kupci mogu birati između pet različitih uređenja, koja uključuju Nappa kožu s prepoznatljivim uzorkom remena sata, Alcantarom koja sadrži 68 % recikliranih materijala te umecima od pravog drva. Posebna pažnja posvećena je zvučnoj izolaciji, s laminiranim staklima sprijeda i straga.

Prednja sjedala, izrađena od pjene visoke gustoće, nude funkcije grijanja, hlađenja i masaže, pa čak i inovativni grijač za vrat. Praktičnost nije zanemarena, pa prtljažnik nudi izdašnih 560 litara obujma s dvostrukim dnom i preklopivom stražnjom klupom u omjeru 40/20/40.

Foto: STELLANTIS.COM

DS N°7, čija se baterija i elektromotori proizvode u Francuskoj, a konačno sklapanje odvija u Italiji, predstavlja najzreliji proizvod marke do sada. Narudžbe u Francuskoj već su otvorene, s početnom cijenom od 64.200 € za poslovnu električnu verziju. Hibridna verzija bi, pak, trebala koštati znatno manje, očekuje se oko 45.000 eura.

Otvaranje narudžbi za ostatak game očekuje se uskoro, dok bi prve isporuke kupcima trebale krenuti u listopadu 2026. godine. S ovim modelom, DS ne samo da nasljeđuje svog bestselera, već i postavlja ozbiljan izazov njemačkoj konkurenciji.

