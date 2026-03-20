FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLAZAK VELIKANA /

Životni put legendarnog Chucka Norrisa: Od siromašnog dječaka do zvijezde akcijskog filma

Foto: f61/Zuma Press/Profimedia
Rođen kao Carlos Ray Norris 1940. godine, njegovo djetinjstvo bilo je sve samo ne glamurozno. Opisivao se kao povučeno i ne pretjerano atletski građeno dijete, čiji je život dodatno otežavala očeva borba s alkoholizmom.
1 /24
VOYO logo

Legendarni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris preminuo je u 86. godini života. Prema navodima obitelji, preminuo je 19. ožujka 2026. na Havajima nakon iznenadne zdravstvene komplikacije, okružen najbližima. 

Iza sebe je ostavio suprugu Gena O'Kelley (62), s kojom je bio u braku od 1998., kao i petero djece iz sadašnjeg i prethodnog braka. Norris će ostati upamćen kao jedna od najvećih akcijskih zvijezda i kulturna ikona koja je obilježila generacije.

20.3.2026.
15:27
Hot.hr
Cummings/Hollywood Archive/Profimedia
Chuck NorrisPreminuoSmrtKarijera
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija