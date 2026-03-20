Majke su grlile sinove, pala je i pokoja suza: S prisege u Kninu nadaleko se širio ponos...

I vojarna 'General-bojnik Andrija Matijaš - Pauk' u Kninu pozdravila je prvu generaciju mladića koji su pristupili temeljnom vojnom osposobljavanju. U petak je održana svečana prisega novih ročnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. S poligona koji nosi ime najslavnijeg tenkista 4. gardijske brigade nadaleko se širio ponos, majke su grlile svoje sinove, a pala je i pokoja suza.

Svečanoj prisezi pristupio je danas ukupno 801 ročnik na tri lokacije, u vojarni '123. Brigade HV' u Požegi 400 ročnika od čega 82 žene, u vojarni 'general Andrija Matijaš Pauk' u Kninu 201 ročnik te na Vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja 200 ročnika.

Predsjednik Zoran Milanović obratio se ročnicima u Slunju. "Dragovoljno ste prihvatili obuku i dragovoljno ste prihvatili položiti prisegu hrvatskoj državi i hrvatskom Ustavu i hrvatskim zakonima. Čestitam na prisezi!", poručio je Milanović.

Predsjednik je podsjetio nazočne da Hrvatska 18 godina nije imala novačenja. "Zato što je prije 18 godina odaziv na novačenje bio toliko mali. Praktički su svi birali civilno služenje, što je ustavna mogućnost i kategorija, tako da se tada od toga odustalo.

Ovo danas je i rezultat potrebe države i potrebe Hrvatske, da ima vojsku, da je popuni, da pored profesionalne vojske imamo i pričuvu, aktivnu pričuvu, jer s godinama ljudi kopne i slabe, ne mogu više biti toliko što su bili sa 20, 30, 40 godina i više nisu vojni obveznici. Ja vam čestitam i izražavam zadovoljstvo zbog vaše osobne svjesne odluke da dva mjeseca provedete ovdje na obuci, da učite neke vojne vještine.

Odavde ćete nakon dva mjeseca, što je kratko razdoblje, izaći kao iste osobe kakve ste ušli. Kratko je dva mjeseca. Svi vi ostajete ono što ste bili i ranije, vezani uz sebe, svoj život, svoje obitelji, svoje očeve, majke, supruge, ako je netko oženjen. Međutim, ovo je vrijeme koje ćete sigurno pamtiti kao dobar i kvalitetan period svog života, jedno novo iskustvo, a za Hrvatsku dosta važno", kazao je predsjednik Republike.