Raketa greškom pala na selo, ljudi su u šoku: 'Ovo još nismo vidjeli'

Južnosirijsko selo Ajn Farha u pokrajini Quneitra potresla je iranska raketa koju su sustavi protuzračne obrane neposredno prije toga onesposobili. Krhotine uništene rakete pale su izravno u naseljeno područje, uzrokujući štetu na privatnoj i javnoj imovini, kao što se i vidi na fotografijama koje su u petak ujutro objavile agencije.

Lokalno stanovništo je u šoku - nikada prije nisu vidjeli tako veliku raketu.

Ovaj incident izravno je povezan s naglom eskalacijom sukoba između Irana i koalicije predvođene SAD-om i Izraelom, koja je posljednjih dana pretvorila sirijski zračni prostor u opasnu zonu borbenih djelovanja.

Sirija - tampon zona

U tom sukobu Sirija se nalazi donekle u ulozi nenamjerne tampon-zone kroz koju Iran gađa druge zemlje. A ponekad dolazi i do potpunog neuspjeha pa raketa ne stigne do cilja, nego padne negdje na sirijski teritorij.

Česti preleti raketa i naknadne aktivnosti protuzračne obrane stalno izlažu civile u pograničnim područjima opasnosti, a svaki takav neuspjeh ili obaranje rakete iznad naseljenog područja dodatno produbljuje humanitarnu krizu u regiji.

Podsjetimo, Izrael je pak pokrenuo novi val napada na Iran u petak, dan nakon što mu je američki predsjednik Donald Trump poručio neka ne ponavlja svoje napade na iransku energetsku infrastrukturu, koji su doveli do eskalacije američko-izraelskog rata protiv Irana.