Večeras je Večernjakova ruža: Prisjetili smo se modnih trenutaka koji su obilježili prošle dodjele

Večeras se održava 32. izdanje Večernjakove ruže, najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj. Tim povodom zavirili smo u arhivu kako bi se prisjetili nekadašnjih dodjela i kreacija koje su nosile naše zvijezde

U galeriji pogledajte poznate hrvatske dame u toaletama...

Podsjetimo, RTL ove godine ima četiri nominacije.

Antonija Blaće koja je nominirana u kategoriji TV osoba godine. Blaće se odlično snašla u voditeljskoj ulozi showa "Život na vagi", projektu u kojem se prvi put okušala kao kreativni producent.

U kategoriji novo lice godine nominirane su Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš. Kao Zora i Cvita Runje oduševile su televizijsku publiku u seriji 'Divlje pčele' i još jednom dokazale zašto su jedne od najperspektivnijih mladih glumačkih lica u regiji.

Njihova 'sestra', Ana Marija Veselčić nominirana je u kategoriji glumačko ostvarenje godine. Ulogom Katarine Runje u 'Divljim pčelama' oduševila je gledatelje i televizijsku kritiku koja komplimentira njezin talent, savršenu dikciju i karizmu. Članica je ansambla HNK u Splitu i jedna je od najzapaženijih glumica svoje generacije.

U TV emisiji godine nominiran je 'Dosje Jarak'. Prvi hrvatski true crime format detaljno istražuje važne, često nepoznate teme, koristeći temeljne analize i dosad nepoznate izvore pričajući nove priče o nekim od najvećih zločina