Isprobali smo mali gradski SUV: U ovaj automobil se baš lako zaljubiti

Sjećate li se kada ste imali 20 godina, tek ste ulazili u svijet odraslih, a nedavno ste položili vozački ispit i imali ste osjećaj da je cijeli svijet pred vašim nogama? E otprilike na to nas je vratila nova Opel Mokka s kojom smo se imali prilike družiti posljednjih tjedan dana. Kao da nas je vratilo u to vrijeme bezbrižnosti i uživancije za volanom malenog SUV-a koji prije svega plijeni poglede gdje god se vozili.

Na prvu je osjećaj bio čudan, jer smo iz velikog automobila sjeli u malenu Mokku, ali kako su dani prolazili tako nam je oduševljenje raslo i pretvorilo se u jedan pravi gušt manevrirati ovim automobilom kroz gradske ulice, ali i pokazati njegovu snagu na autocesti.

Činjenica je da je Opel Mokka od svog dolaska na tržište postala automobil koji se ili voli ili... pa, recimo samo da rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Svojim odvažnim 'Vizor' licem i oštrim linijama, uspjela je uzdrmati pomalo uspavani segment malih gradskih SUV-ova i postati jedan od Opelovih bestselera.

Foto: Bojan Terglav

No, izgled je jedno, a svakodnevni život s automobilom nešto sasvim drugo. Sjeli smo za upravljač osvježene Mokke za 2026. godinu (Ultimate SUV), i to u opremi Tech, s novim hibridnim pogonom i automatskim mjenjačem, kako bismo provjerili krije li se ispod te atraktivne vanjštine jednako uvjerljiv sadržaj. Odgovor je, kao i obično, složen i pun sitnih 'ali'.

Dizajn koji osvaja na prvu

Nema sumnje, Mokka je dizajnerski pobjednik. Čak i nekoliko godina nakon premijere, njezin izgled djeluje svježe, moderno i pomalo futuristički. Opelov dizajnerski jezik ovdje je u punom sjaju: čiste linije, bez suvišnog kroma i s naglaskom na prepoznatljivom prednjem dijelu. Ultimate oprema sve to podiže na višu razinu s elegantnim 18-inčnim naplatcima i dvobojnom karoserijom koja dodatno ističe 'lebdeći' krov.

Posebnu pohvalu zaslužuju svjetla. Intelli-Lux LED Matrix tehnologija, koja je u ovoj klasi još uvijek rijetkost, radi besprijekorno. Sustav se sastoji od više LED segmenata koji se pale i gase neovisno, omogućujući vam vožnju s konstantno upaljenim dugim svjetlima bez zasljepljivanja drugih vozača.

Računalo precizno 'izrezuje' vozila ispred vas ili ona koja dolaze iz suprotnog smjera, dok ostatak ceste ostaje savršeno osvijetljen. U noćnoj vožnji na otvorenoj cesti, ovo je dodatak koji doslovno mijenja igru i podiže sigurnost na višu razinu.

Digitalni kokpit i skučena realnost

Unutrašnjost slijedi vanjsku filozofiju. Dočekuje nas takozvani 'Pure Panel', digitalni kokpit koji spaja dva zaslona od deset inča u jednu vizualnu cjelinu. Izgleda atraktivno i minimalistički, a kvaliteta materijala je uglavnom solidna. Gornji dio armaturne ploče presvučen je mekanom plastikom, a sve djeluje čvrsto i dobro sastavljeno. Šteta jedino na upotrebi piano plastike koja garantira otiske prstiju. Zvuk žmigavca je isto tako za svaku pohvalu, ali i zvuk prekoračenja brzine koji nas, po prvi puta nakon jako dugo vremena, nije živcirao.

Pohvalno je što je Opel zadržao fizičke tipke za klimatizaciju, pa ne morate kopati po izbornicima za promjenu temperature. Infotainment sustav je s ažuriranjem postao brži, podržava bežični Apple CarPlay i Android Auto, a tu je i bežični punjač mobitela. Što se tiče Android Auta, moramo napomenuti kako su spajanje i određeni pozivi bili apsolutno savršeni i bez ijednog 'glitcha'. Zanimljivo, iako se vozačevo sjedalo ručno namješta, sa strane imate tri tipke za - masažu. Također, pohvaljujemo i sustave pomoći u vožnju. Zahtijevaju malo prilagodbe, ali kad se naviknete, postane jako zabavno gledati kako automobil 'sam vozi'. Audio sustav ima 6 zvučnika i nudi pristojan zvuk, ali ništa više od toga.

Ipak, u unutrašnjosti se susrećemo s prvim kompromisima. Iako kokpit djeluje kao da je iz pilotske kabine, osjećaj prostora je bliži onom u malom sportskom avionu nego u obiteljskom SUV-u. Vozač i suvozač imaju dovoljno mjesta, no stražnja klupa je prilično skučena. Putnici viši od prosjeka koljenima će dodirivati naslone prednjih sjedala, a niska linija krova krade dragocjene centimetre prostora za glavu. Crna obloga krova u Ultimate verziji dodatno pojačava osjećaj klaustrofobije. Možda bi dobro rješenje bilo panoramski krov, mladima bi to zasigurno bilo jako atraktivno i privlačno.

Ni prtljažnik nije rekorder, s 350 litara zapremnine (310 u električnoj verziji) dovoljan je za tjednu nabavku, ali neko konkretnije putovanje zahtijevat će dosta manevriranja.

Hibridni pogon: Spoj štedljivosti i temperamenta

Ispod poklopca motora testnog modela nalazi se novi blagi hibrid. Riječ je o poznatom 1,2-litrenom trocilindričnom turbo benzincu, sada uparenom s 48-voltnim sustavom i malim elektromotorom od 28 KS integriranim u novi šestostupanjski automatski mjenjač s dvostrukom spojkom (e-DCS6).

Ukupna snaga sustava iznosi 107 kW (145 KS) i 230 Nm okretnog momenta, što je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za oko devet sekundi.

U praksi, ovaj pogon nudi ugodan spoj performansi i ekonomičnosti. U gradskoj vožnji, pri niskim brzinama ili kretanju u koloni, Mokka može kratkotrajno voziti isključivo na struju, što smanjuje potrošnju. Opel tvrdi da je ušteda i do dvadeset posto u odnosu na klasični benzinac, navode kako kombinirana potrošnja iznosi 4,8 litara, dok se na našem testu prosječna potrošnja kretala oko 6 litara na 100 km. Iako, moramo reći kako smo jednom prilikom uspjeli imati potrošnju i ispod ove deklarirane, znači vozili smo u ECO modu i uspjeli se držati 4,7 litara na 100 kilometara.

Mjenjač je uglađen i brz, no motor pri jačem ubrzanju otkriva svoj trocilindrični karakter kroz prepoznatljiv zvuk. Za većinu situacija snage ima dovoljno, ali i na autocesti se ponaša suvereno i bez problema doseže veće brzine. Naravno, nije jurilica, ali to od ovog malenog SUV-a zapravo nitko ni ne očekuje.

Vožnja s nekoliko 'ali'

No, ono u čemu Mokka briljira je vožnja u gradu jer je okretna i laka za vožnju. Lagan upravljač i kompaktne dimenzije čine je idealnom za provlačenje kroz gužve, a ovjes solidno upija neravnine, čak i na većim 18-inčnim kotačima. Međutim, kada izađete na otvorenu cestu, na vidjelo izlazi nekoliko ergonomskih nedostataka.

Prvo, upravljač. Iako je novog dizajna, u rukama se čini pomalo tankim i pruža nedovoljno povratnih informacija o tome što se događa s kotačima. Nije to nešto što bi zasmetalo u svakodnevnoj vožnji, ali ljubitelji dinamičnijeg stila vožnje mogli bi ostati malo razočarani.

Druga zamjerka ide na račun osjećaja na papučici kočnice. Zbog sustava regenerativnog kočenja koji puni bateriju, osjećaj je pomalo 'spužvast' i nedefiniran, te ju za zaustavljanje treba baš jako stisnuti. Potrebno je vrijeme za privikavanje kako bi se postiglo glatko zaustavljanje bez trzaja. I na kraju, Mokka je automatik, ali se čini da nema funkciju 'Auto Hold', barem je mi nismo uspjeli pronaći. To, pak, znači da na semaforu morate neprestano držati nogu na kočnici, što u gradskoj vožnji brzo postane zamorno i vaša noga to osjeti.

Srce ispred razuma

Nakon tjedan dana druženja, jasno je da Opel Mokka Ultimate nije automobil koji se bira isključivo razumom. Njezina procijenjena cijena, koja za ovako opremljen model iznosi 29.232 eura, stavlja je u rang s vrlo sposobnim konkurentima koji nude više prostora ili bolju voznu dinamiku.

Međutim, Mokka ima ono nešto. Njezin dizajn i dalje privlači poglede, tehnološki paket je impresivan, a hibridni pogon nudi odličan kompromis performansi i niske potrošnje. Ona je izbor za one kojima je stil visoko na listi prioriteta i koji su spremni zažmiriti na pokoji praktični nedostatak.

Ako vam ne treba prostrana stražnja klupa i ne smetaju vam sitne ergonomske mušice, Mokka bi mogla biti automobil koji ćete voziti s osmijehom, ponosni na svoj odvažan i drugačiji izbor.

PLUSEVI: Dizajn, svjetla, pogon, potrošnja

MINUSI: (Pre)tanak volan, unutrašnjost skučena i tamna, spužvasta kočnica

CIJENA TESTNOG MODELA: 29.231,97 eura s PDV-om