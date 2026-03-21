Dva rukometna spektakla, veliki derbi, finale kupa i još mnogo toga nas očekuje ovog vikenda

Kao i svakog vikenda i ovog vam donosimo popis najuzbudljivijih sportskih događaja koje ne smijete propustiti. I dok inače možemo pričati o bogatom sadržaju iz više sportova, ovaj vikend ipak nema toliko različitosti.

U subotu, 21. ožujka očekuje nas druga prijateljska utakmica Hrvatske i Švicarske rukometne reprezentacije. Ove će se dvije reprezentacije nakon Zadra sastati i u Osijeku, a brončani s europskog prvenstva nadaju se da će, kao i u Dalmaciji, i u Osijeku ostvariti visoku pobjedu.

Susret u Zadru završio je 34-26 pobjedom naše reprezentacije, a susret u Osijeku gledajte od 17:00 na platformi VOYO ili RTL-u 2.

Istog dana očekuju nas dvije utakmice iz HNL-a. Najprije u 15:00 igraju Vukovar 1991 i Hajduk, pa od 17:15 Lokomotiva i Dinamo. Vukovar se nada kako će uspjeti zaustaviti crni niz i kako će nošen energijom novog trenera Tomislava Stipića stići do prve pobjede od veljače kada je "pala" Istra 1961. U tome će im pomoći i činjenica da Hajduk dolazi oslabljen jer u sastavu "Bilih", osim Almene, neće biti ni Pajazitija ni Šarlije koji su pod kartonima. Utakmicu Vukovara i Hajduka gledajte od 15:00 na kanalu MaxSporta 1.

S druge strane Dinamo "gostuje" na Maksimiru kod Lokomotive. Plavima se za taj susret vraćaju Josip Mišić i Monsef Bakrar koji su odradili suspenziju, ali i Ismael Bennacer koji se oporavio od ozljede. Budući da je na prošlom "gostovanju" Dinamo izgubio, Plavi se nadaju pobjedi, a posebnu pažnju treba obratiti na Diona Drenu Belju i Luku Stojkovića koji su se našli na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića. Njima je ova utakmica "audicija" za prijateljske susrete protiv Kolumbije i Brazila, a hoće li je proći možete gledati na kanalu MaxSporta 1.

Napeta nedjelja

Nedjelja je ipak uzbudljivija od subote. Iako ne igraju ni Dinamo ni Hajduk, čekaju nas dva derbija, finale kupa i HNL.

Najuzbudljiviji događaj 22. ožujka svakako je utakmica finala EFL kupa između Arsenala i Manchester Cityja. Ova utakmica dolazi u jeku velike borbe ova dva kluba u Premier ligi, a susret na Wemblyju mogao bi usmjeriti sezonu. Hoće li Arsenal uzeti prvi od četiri trofeja koji napada ili će Guardiola uzeti svoj peti liga kup, odnosno 18. trofej s "Građanima", pogledajte u nedjelju 22. ožujka od 17:30 na Areni Sport 1.

Nešto ranije u 13:00 očekuju nas i tri trilera iz Premier lige, a najuzbudljiviji je svakako susret između Newcastlea i Sunderlanda. Derbi sjeveroistoka Engleske, nazvan Tyne-Wear Derby, bit će utakmica puna napetosti kako zbog povijesti tako i zbog činjenice da se ova dva kluba bore za poziciju koja vodi u Europu.

Nakon njih, od 15:15, moći ćete gledati utakmicu između Aston Ville koja pokušava zadržati četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka i West Hama koji se nada izlasku iz zone ispadanja, dok će se u isto vrijeme igrati "derbi začelja" između Tottenhama i Nottinghama. Treneru Tottenhama Igoru Tudoru ozbiljno se "trese stolica" i poraz od Nottinghama mogao bi staviti Spurse na 18. mjesto – ono koje vodi u Championship.

Utakmicu Newcastle-Sunderland gledajte od 13:00 na Areni Sport 2, utakmicu Aston Villa-West Ham gledajte od 15:15 na Areni Sport 5, a utakmicu Tottenham-Nottingham gledajte na Areni Sport 1.

U HNL-u nas očekuje dvoboj "razbuđenog Osijeka" koji gostuje kod Slaven Belupa i Rijeke koja gostuje kod Gorice. Osijek bi pobjedom kupio prijeko potreban mir i sigurnost na tablici, dok se Slaven Belupo nada povratku u dobru seriju i mjestu koje vodi u kvalifikacije za Europu. Utakmicu Slaven Belupa i Osijeka gledajte na MaxSportu od 15:00.

Gotovo tri sata kasnije, u 17:45, sastat će se Gorica i Rijeka. Riječani u tu utakmicu odlaze umorni nakon povijesnog susreta sa Strasbourgom, ali i oslabljeni. Branitelj naslova u Turopolje dolazi bez dva bitna igrača u obrani – Tea Barišića koji je ozlijeđen i Ante Oreča koji ima žuti karton. Bit će to veliki udarac za Rijeku budući da je Gorica na samom vrhu po broju kreiranih šansi u HNL-u, a hoće li im to biti dovoljno za iznenaditi i srušiti prvaka gledajte od 17:45 na MaxSportu.

Posljednji zanimljivi nogometni susret dana bit će svakako gradski derbi Reala i Atletica. U ovaj susret "Kraljevi" ulaze bez niza bitnih igrača, uključujući i golmana Thibauta Courtoisa, ali i u formi od četiri pobjede u nizu. Atletico pak dolazi u susret nakon poraza od Tottenhama usprkos kojem su izborili prolazak u četvrtfinale Lige prvaka. Ako Barcelona par sati ranije pobijedi protiv Raya, a Atletico uzme barem bod Realu, ovo bi mogao značiti kraj prvenstva, a hoće li se takav scenarij dogoditi gledajte od 21:00 na Areni Sport 1.

Osim nogometa u nedjelju imamo i jedan događaj iz svijeta rukometa, a to je veliki uspjeh zagrebačke Lokomotive čije su se rukometašice neočekivano plasirale u četvrtfinale Europske lige. Hoće li naše rukometašice iznenaditi i na domaćem terenu srušiti favorizirani Dijon saznajte od 14:00 na Areni Sport 3.

