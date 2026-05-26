'PUNO TUŠIRANJA I TEKUĆINE' /

Vrhunac je toplinskog vala, liječnica otkrila kako pomoći ako netko kolabira: 'To nemojte raditi'

Vrhunac je toplinskog vala. Već od zore na jugu zemlje i 27 stupnjeva. Rekorder je naselje Božava na Dugom otoku sa plus 34 stupnja. 

Ovo je tek prvi u nizu valova vrućine, pa liječnici savjetuju da se po najvećem suncu ne izlazi, da se pije dovoljno tekućine. Podsjećaju i da je dužnost svakog građanina da pomogne osobi koja je kolabirala.

"Provjerite njegovo stanje svijesti, i provjeriti diše li, ako suvislo odgovaraju na pitanja možete ih okrenuti na bok. Nemojte odmah posjedati takve osobe", rekla je Aleksandra Bogdanović, zamjenica voditelja smjene u Nastavnom zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Više pogledajte u prilogu.

26.5.2026.
22:16
Maja Lipovšćak Garvanović
VrućineToplinski ValVisoke TemperatureKolabirati
