Dječja kirurginja o stanju stradalih djevojčica: 'Teško su ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti'

U utorak ujutro dogodila se teška nesreća u blizini Obrovca. U slijetanju školskog autobusa petero djece je ozlijeđeno, od kojih tri djevojčice teže. Liječničku pomoć zatražio je i vozač autobusa.

RTL-ova Sara Jurica uživo se javila ispred zadarske bolnice, gdje je o stanju ozlijeđenih djevojčica razgovarala s dječjom kirurkinjom Andreom Šimić Perić.

Kako je operirana djevojčica i koliko je operacija bila zahtjevna?

Djevojčica je stabilno, na Odjelu dječje kirurgije. Operacija nije bila previše zahtjevna, ali riječ je o maloljetnom djetetu pa tu uvijek treba biti oprezan. Dijete je još na promatranju i ostat će sigurno još nekoliko dana u bolnici. Oporavak ne bi trebao biti predug.

O kakvim je ozljedama riječ?

Budući da je riječ o djetetu, ne smijem govoriti o detaljima ozljede, ali u svakom slučaju dijete ima teške tjelesne ozljede i izvan je životne opasnosti.

Što je s ostalim djevojčicama koje su isto tako teško ozlijeđene? Kakvo im je stanje?

Ostale djevojčice su također na Odjelu dječje kirurgije. Imaju teške tjelesne ozljede, ali su izvan životne opasnosti i dobro su.

Hoće li one biti ranije puštene kući?

Vrlo je vjerojatno da hoće.

Koliko bi trebao trajati oporavak?

Sigurno par dana, ali sve ovisi o daljnjoj obradi; ako nešto novo iskrsne, ovisi o tome.

Jedan je dječak zatražio liječničku pomoć. Je li došlo još djece od jutros?

U popodnevnim satima je u pratnji roditelja došao još jedan dječak, kao i još troje djece iz te prometne nesreće. Zasad svi imaju lake tjelesne ozljede, ali još uvijek su u obradi tako da je prekvalifikacija itekako moguća.

Što su rekli roditelji? Kako su reagirali?

Roditelji nisu pretjerano reagirali; zabrinuti su za svoju djecu, ali zasad su svi dobro. Bit će im svima pružena psihološka pomoć tijekom boravka u bolnici.