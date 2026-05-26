Minibus s učenicima sletio s ceste kod Obrovca, sve službe na terenu

Jutros u 7.58 sati zadarska policija je zaprimila dojavu kako se na području Bilišana dogodila prometna nesreća - slijetanje autobusa van kolnika. Odmah po dojavi su na mjesto događaja upućene sve žurne službe.

"Prema raspoloživim informacijama, radi se o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao autobus (minibus) zadarskih registarskih oznaka, koji je prometovao na relaciji Muškovci - Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu. Za sada su tri osobe upućene na pružanje liječničke pomoći, a ostali putnici su zbrinuti", izvijestila je PU zadarska.

Na mjestu događaja policija provodi očevid te poduzima i ostale potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.