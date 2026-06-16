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FIFA zbog religije promijenila protokol na SP-u: Saudijcima je jedna stvar bila neprihvatljiva

FIFA zbog religije promijenila protokol na SP-u: Saudijcima je jedna stvar bila neprihvatljiva
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Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Organizatori izašli u susret Saudijcima

16.6.2026.
12:26
M.G.
Chris Arjoon/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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U utakmici 1. kola H skupine Svjetskog prvenstva nogometaši Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su u Miamiju 1-1 (0-1)., a prije utakmice zabilježen je neuobičajen detalj.

FIFA je na ovom susretu morala promijeniti svoj protokol prema kojemu su zastave obje reprezentacije položene na travu uoči susreta zbog religijskih pravila koje su na snazi U Saudijskoj Arabiji i koja zabranjuju da Šehada  (islamska deklaracija vjere na zastavi) dodiruje tlo.

Zbog toga je FIFA izmijenila protokol za ovu utakmicu i zastavu Saudijske Arabije držali su redari. Isto je učinjeno i sa zastavom Urugvaja kako ne bi bilo razlike.

FIFA zbog religije promijenila protokol na SP-u: Saudijcima je jedna stvar bila neprihvatljiva
Foto: Richard Dole/Zuma Press/Profimedia

U utakmici su Saudijci poveli pogotkom iz odbijanca Abdulelaha Al Amrija nakon kornera i gužve pred urugvajskim golom u 41. minuti. U 80. minuti izjednačio je Max Araujo, također iz odbijanca. 

Saudijska ArabijaFifaUrugvajSvjetsko Prvenstvo 2026.
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