Pazite kakvu utakmicu želi Gianni Infantino: Nevjerojatno što mu je palo na pamet
Infantino tvrdi da nogomet 'spaja zaraćene strane', ali je li sada ipak pretjerao?
Čelnik FIFA-e Gianni Infantino dobio je još jednu ideju koja je izazvala velike polemike. On, naime, želi organizirati utakmicu između Izraela i Palestine.
Infantino je nedavno na kongresu FIFA-e dobio poruku da Izraelci ne žele imati ništa s Palestincima, propao je i njegov pokušaj da na bini spoji predstavnike te dvije nacije, no Gianni ne odustaje.
Sada želi organizirati utakmicu Izrael - Palestina na otvaranju omladinskog turnira za igrače do 15 godina koji se održava u kolovOzu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Informaciju o toj Infantinovoj ideji je prvi objavio ugledni Guardian, a ubrzo su je prenijeli i ostali utjecajni svjetski mediji.
No, teško da će mu se želja ispuniti jer, iako on tvrdi da "nogomet može spajati zaraćene strane", politička realnost je ipak drugačija.