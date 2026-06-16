Pazite kakvu utakmicu želi Gianni Infantino: Nevjerojatno što mu je palo na pamet

Čelnik FIFA-e Gianni Infantino dobio je još jednu ideju koja je izazvala velike polemike. On, naime, želi organizirati utakmicu između Izraela i Palestine.

Infantino je nedavno na kongresu FIFA-e dobio poruku da Izraelci ne žele imati ništa s Palestincima, propao je i njegov pokušaj da na bini spoji predstavnike te dvije nacije, no Gianni ne odustaje.

Sada želi organizirati utakmicu Izrael - Palestina na otvaranju omladinskog turnira za igrače do 15 godina koji se održava u kolovOzu u Sjedinjenim Američkim Državama.

FIFA is proposing that the opening match of their upcoming under-15s football festival should be Palestine against Israel. (via The NYT)



(https://t.co/YYTjRRIk9N) pic.twitter.com/DBm0KCxU8A — Pop Base (@PopBase) June 15, 2026

Informaciju o toj Infantinovoj ideji je prvi objavio ugledni Guardian, a ubrzo su je prenijeli i ostali utjecajni svjetski mediji.

No, teško da će mu se želja ispuniti jer, iako on tvrdi da "nogomet može spajati zaraćene strane", politička realnost je ipak drugačija.