Navijači Irana usred Los Angelesa podigli transparent koji Amerikanci nisu htjeli vidjeti

Iran i Novi Zeland odigrali su neriješeno 2-2 u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u utorak pred 70.000 navijača na stadionu SoFi u Los Angelesu.

Ta utakmica Svjetskog prvenstva privukla je veliku pažnju, ali ne zbog nogometnih razloga, već zbog političke situacije i rata na Bliskom Istoku u kojem sudjeluju domaći ovog SP-a Sjedinjene Američke Države i Iran.

Prije utakmice održani su prosvjedi pred hotelom Irana, a na stadionu tijekom su navijači te reprezentacije poslali poruku koja e zasigurno nije svidjela Amerikancima.

Naime, na tribini s iranskim navijačima istaknut je transparent MIAB168, kojime se odaje počast žrtvama napada na osnovnu šokolu u Iranu u veljači ove godine.

Foto: Nayra Halm/Zuma Press/Profimedia

U napadu je poginulo 168 osoba, od čega su velika većina bila djeca, a navodno je školu pogodio američki projektil za vrijeme udara SAD-a na Iran.