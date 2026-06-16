Peti dan Svjetskog prvenstva donio je sva četiri remija uz jedan epski šok
Rezime petog natjecateljskog dana Svjetskog prvenstva
Peti natjecateljski dan Svjetskog prvenstva, koji je po hrvatskom vremenu trajao od ponedjeljka u18 sati do utorka u pet sati ujutro, donio je četiri utakmice i, nevjerojatno, sva četiri remija.
Španjolska - Zelenortski Otoci 0-0
Dan je počeo velikom šokom. Zelenortski Otoci odigrali su 0:0 s jednim od najvećih favorita prvenstva, Španjolskom. Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete.Briljirao je 40-godišnji vratar afričke momčadi, Vozinha. Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora, a bio je pravovremen i u izlascima.
Belgija - Egipat 1-1
U drugoj utakmici remizirali su Belgija i Egipat 1-1. Bila je to vrlo zanimljiva utakmica koja je mogla otići na bilo koju stranu. Egipat je poveo pogotkom Emama Ashoura u 20. minuti, dok je i drugi strijelac na utakmici bio Egipćanin. U 66. minuti je Mohamed Hany pogodio vlastitu mrežu za konačnih 1-1. Do kraja utakmice su obje reprezentacije imale nekoliko dobrih situacija za drugi pogodak. Nešto bliže osvajanju sva tri boda bila je Belgija, nakon prilika Mechelea i Lukakua, ali je završilo podjelom bodova i uz 1-1.
Saudijska Arabija - Urugvaj 1-1
Isti rezultat bio je i na utakmici Saudijske Arabije i Urugvaja. Tamo je Urugvaj bio bliže pobjedi odličnim drugim poluvremenom, ali vratar Al-Owais je bio odličan. Saudijci su poveli pogotkom iz odbijanca Abdulelaha Al Amrija nakon kornera i gužve pred urugvajskim golom u 41. minuti. U 80. minuti izjednačio je Max Araujo, također iz odbijanca.
Novi Zeland - Iran 2-2
U posljednjoj utakmici dana, Novi Zeland i Iran počastili su naas odličnom utakmicom s četiri pogotka i još pregršt prilika. Novi Zeland je dva puta vodio pogocima Justa u sedmoj i 55. minuti, a Iranci su se dva puta vraćali. U 32. minuti strijelac je bio Rezaeian koji je u 64. asistirao Mohebiju.
Skupine G i H tako su nam u petom danu ponudile sva četiri remija pa je sada situacija takva da sve momčadi iz te dvije skupine imaju po jedan bod.