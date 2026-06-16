Peti dan Svjetskog prvenstva donio je sva četiri remija uz jedan epski šok

Peti natjecateljski dan Svjetskog prvenstva, koji je po hrvatskom vremenu trajao od ponedjeljka u18 sati do utorka u pet sati ujutro, donio je četiri utakmice i, nevjerojatno, sva četiri remija.

Španjolska - Zelenortski Otoci 0-0

Dan je počeo velikom šokom. Zelenortski Otoci odigrali su 0:0 s jednim od najvećih favorita prvenstva, Španjolskom. Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete.Briljirao je 40-godišnji vratar afričke momčadi, Vozinha. Briljantni vratar bio je igrač utakmice, skupio je sedam obrana od čega je šest bilo iz kaznenog prostora, a bio je pravovremen i u izlascima.

Belgija - Egipat 1-1

U drugoj utakmici remizirali su Belgija i Egipat 1-1. Bila je to vrlo zanimljiva utakmica koja je mogla otići na bilo koju stranu. Egipat je poveo pogotkom Emama Ashoura u 20. minuti, dok je i drugi strijelac na utakmici bio Egipćanin. U 66. minuti je Mohamed Hany pogodio vlastitu mrežu za konačnih 1-1. Do kraja utakmice su obje reprezentacije imale nekoliko dobrih situacija za drugi pogodak. Nešto bliže osvajanju sva tri boda bila je Belgija, nakon prilika Mechelea i Lukakua, ali je završilo podjelom bodova i uz 1-1.

Saudijska Arabija - Urugvaj 1-1

Isti rezultat bio je i na utakmici Saudijske Arabije i Urugvaja. Tamo je Urugvaj bio bliže pobjedi odličnim drugim poluvremenom, ali vratar Al-Owais je bio odličan. Saudijci su poveli pogotkom iz odbijanca Abdulelaha Al Amrija nakon kornera i gužve pred urugvajskim golom u 41. minuti. U 80. minuti izjednačio je Max Araujo, također iz odbijanca.

Novi Zeland - Iran 2-2

U posljednjoj utakmici dana, Novi Zeland i Iran počastili su naas odličnom utakmicom s četiri pogotka i još pregršt prilika. Novi Zeland je dva puta vodio pogocima Justa u sedmoj i 55. minuti, a Iranci su se dva puta vraćali. U 32. minuti strijelac je bio Rezaeian koji je u 64. asistirao Mohebiju.

Skupine G i H tako su nam u petom danu ponudile sva četiri remija pa je sada situacija takva da sve momčadi iz te dvije skupine imaju po jedan bod.