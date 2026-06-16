Vatreni su stigli u Dallas na okršaj s Engleskom! Pogledajte tko je izašao iz aviona prije Luke

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas. Nešto više od 40 sati prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, naša je momčad stigla u grad.

Vatreni su napustili svoju bazu u Alexandriji u Virginiji dva dana prije utakmice s Engleskom i sletjeli su u Texas u zračnu luku Fort Worth. Prvi su iz aviona izašli Nikola Vlašić i Ante Budimir, a potom Luka Modrić i ostatak ekipe.

Vatreni su potom autobusom uz policijsku pratnju došli do hotela W Dallas u centru toga grada, kratko mahnuli šačici hrvatskih navijača i zaputili se u hotel.

🇭🇷Dobrodošli u Dallas🇭🇷@lukamodric10 and the Croatia National Team (@HNS_CFF) landed in Dallas on Monday. pic.twitter.com/Kkba2DaN72 — FOX 4 NEWS (@FOX4) June 15, 2026

Hrvatska će protiv Engleske igrati na stadionu At&T u obližnjem Arlingtonu u srijedu od 22 sata po hrvatskom vremenu. "Na dan utakmice za Dallas prognoza je 33 stupnja. Međutim, neće igrati veliku ulogu. Kako mi je rečeno, stadion je klimatiziran na otprilike 22 do 25 stupnjeva i zatvoren je krov, tako da neće igrati ulogu. Uvjeti su idealni za igru", kazao je Marko Vargek u RTL Danas.