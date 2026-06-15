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Neuer prekršio pravilo na Svjetskom prvenstvu, evo što je napravio

Neuer prekršio pravilo na Svjetskom prvenstvu, evo što je napravio
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Foto: Trask Smith/CSM/Shutterstock Editorial/Profimedia

FIFA-ina pravila ovo ne dozvoljvaju

15.6.2026.
17:03
M.G.
Trask Smith/CSM/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nogometaši Njemačke opravdali su status velikih favorita pobijedivši reprezentaciju Curacaa s uvjerljivih 7-1 (3-1) u prvoj utakmici skupine E na Svjetskom prvenstvu, koja je u nedjelju odigrana u Houstonu, a nakon uvjerljive pobjede u Njemačkoj je zavladao strah jer je njihov legendarni golman Manuel Neuer prekršio pravilo FIFA-e.

Neuer je, naime, nosio dres dugih rukava na kojemu je sam odrezao rukave kako bi izgledao poput onoga kratkih rukava. Time je prekršio FIFA-ino 4. pravilo igre prema kojemu igračima nije dozvoljeno samostalno mijenjati službenu opremu.

Također, Neuer je ispod zelenog dresa imao bijelu majicu, što je još jedan prekršaj jer prema pravilima donji sloj odjeće mora odgovarati dominantnoj boji rukava.

Neuer prekršio pravilo na Svjetskom prvenstvu, evo što je napravio
Foto: Bahho Kara/imago sportfotodienst/Profimedia

No, suci nisu primijetili što je Neuer napravio, utakmicu je njemački čuvar mreže normalno završio u svom "pogrešnom" dresu pa se ne vjeruje da će Nijemci zbog toga imati problema.

Manuel NeuerNjemačkaSvjetsko Prvenstvo 2026.CuracaoFifa
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