Neuer donio odluku, evo za koga će braniti sljedeće sezone: Zna se i tko će ga naslijediti na golu Bayerna

Legendarni njemački golman Manuel Neuer (40) i sljedeće sezone bi trebao ostati u Bayern Munchenu, ali u ponešto izmijenjenoj ulozi.

Neuer postojeći ugovor istječe na kraju sezone, a njemački mediji pišu da je prihvatio ponudu kluba da ga produži na još jednu sezonu.

U sklopu novog ugovora pristao je na dva prijedloga - prvi je da će ostati prvi golman, a drugi je da će 22-godišnjem Jonasu Urbigu, svom planiranom nasljedniku u Bayernu, u sljedećoj sezoni prepustiti više utakmica i da će mu biti mentor.

Navodno su oba vratara zadovoljna ovakvim dogovorom.

Neuer namjerava završiti karijeru na kraju sljedeće sezone, na ljeto 2027, a sada je jasno da će to učiniti u dresu Bayerna, kluba u kojega je stigao 2011. i u kojemu je proveo već 15 godina.

