FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO SLUŽBENO /

Neuer donio odluku, evo za koga će braniti sljedeće sezone: Zna se i tko će ga naslijediti na golu Bayerna

×
Foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Neuer je u Bayern stigao 2011. godine

30.4.2026.
17:12
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Legendarni njemački golman Manuel Neuer (40) i sljedeće sezone bi trebao ostati u Bayern Munchenu, ali u ponešto izmijenjenoj ulozi.

Neuer postojeći ugovor istječe na kraju sezone, a njemački mediji pišu da je prihvatio ponudu kluba da ga produži na još jednu sezonu. 

U sklopu novog ugovora pristao je na dva prijedloga - prvi je da će ostati prvi golman, a drugi je da će 22-godišnjem Jonasu Urbigu, svom planiranom nasljedniku u Bayernu, u sljedećoj sezoni prepustiti više utakmica i da će mu biti mentor.

Navodno su oba vratara zadovoljna ovakvim dogovorom.

Neuer namjerava završiti karijeru na kraju sljedeće sezone, na ljeto 2027, a sada je jasno da će to učiniti u dresu Bayerna, kluba u kojega je stigao 2011. i u kojemu je proveo već 15 godina.

Manuel NeuerBayern MünchenGolman
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike