Kompany o Stanišiću: 'Svi stalno razmišljamo o tome i nitko od nas pojma nema, pazite koji luksuz'

Bekovi Josip Stanišić i Konrad Laimer smatraju se neopjevanim junacima sezone Bayerna iz Münchena, a trener Vincent Kompany konstantno razmišlja o njima.

U velikim utakmicama, mjesta bekova Bayerna čvrsto zauzimaju Josip Stanišić (26) i Konrad Laimer (28). Vincent Kompany oslanja se na njih u svojoj početnoj postavi, a protivnici rijetko pronalaze put pored njih. Obojica su dobri u obrani i doprinose u napadu: Laimer je postigao 13 golova i asistencija u svim natjecanjima, dok ih je Stanišić dao deset.

Kompany se više puta suočava s nezgodnim problemom odabira igrača: tko počinje desno, a tko lijevo? Oba igrača udobno se snalaze na oba boka. U prvoj polovici sezone, kada su obojica bili u početnoj postavi, obično je postavljao Laimera na desno, a Stanišića na lijevo. Međutim, u posljednje vrijeme ih je preokrenuo, kao što se vidjelo u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Real Madrida i polufinalu DFB-Pokala u srijedu protiv Bayer Leverkusena.

Barem jednom tjedno

"Odgovorit ću vrlo iskreno. Ovo pregledavamo barem jednom tjedno u trenerskoj sobi. Nitko od nas ne zna je li Konrad ili Stani bolji na lijevom ili desnom krilu. Ako me pitate tko od njih dvojice igra bolje na kojem krilu, ne bih vam znao reći. No, to je luksuz koji mi imamo", rekao je Kompany na konferenciji za medije.

Na lijevom beku, nedavno oporavljeni Alphonso Davies se bori za više minutaže. Ovaj 25-godišnji Kanađanin propustio je nekoliko mjeseci zbog puknuća križnih ligamenata. Nakon povratka u prosincu, nakratko je bio izvan terena zbog bolesti, a zatim je u veljači zadobio puknuće mišića. Davies je spreman od početka travnja i, prema Kompanyju, 'polako se vraća u svoju najbolju formu'.

Prošle nedjelje je započeo utakmicu protiv Stuttgarta i zabio gol, a zatim je nastavio nastupima protiv Real Madrida i Leverkusena.

