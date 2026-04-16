SVA SILA /

Kompany otkrio kako je srušio i izbacio Real te čime je stigao do velikog slavlja

Kompany otkrio kako je srušio i izbacio Real te čime je stigao do velikog slavlja
Foto: Eduard Martin/imago sportfotodienst/Profimedia

'Imali smo puno posjeda i uvijek smo imali osjećaj da možemo zabiti'

16.4.2026.
Hina
Eduard Martin/imago sportfotodienst/Profimedia
Dečki su bili mentalno jaki kako bi se oporavili od neuspjeha. Ostali smo mirni i uvijek smo osjećali da će doći naš trenutak, kazao je Bayernov trener Vincent Kompany nakon slavlja protiv Real Madrida i plasmana u polufinale Lige prvaka.

Real je u Munchenu tri puta vodio, no Bayern se uporno vraćao i na koncu slavio sa 4-3 potvrdivši pobjedu 2-1 iz prvog susreta.

"Bila je to vrlo emotivna utakmica. Imali smo puno posjeda i uvijek smo imali osjećaj da možemo zabiti. Ali Real Madrid je Real Madrid. Oni su uvijek prijetnja. Dečki su danas bili mentalno jaki kako bi se oporavili od neuspjeha. Navijači su nam također pomogli. Ostali smo mirni i uvijek smo osjećali da će doći naš trenutak," kazao je Kompany za DAZN.

Bayernov veznjak Joshua Kimmich kazao je kako je utakmica bila puna drame.

"Bilo je puno drame. Naravno, nismo započeli utakmicu onako kako smo htjeli. Ali na poluvremenu smo osjećali da je prednost na našoj strani što je utakmica dulje trajala. Isplatilo se gledati do kraja," kazao je za DAZN.

"Znali smo da se obje momčadi mogu biti opasne, Bayern visokim presingom, Real Madrid brzim tranzicijama. Loše smo započeli, a onda smo ponovno primili gol iz slobodnog udarca i kontranapada. Prvo poluvrijeme je bilo užurbano. Drugo poluvrijeme je bilo mirnije, imali smo više kontrole i na kraju uspjeli pobijediti. Ne mislim da smo večeras odigrali vrhunsku utakmicu. Nije to bila naša najbolja utakmica. Ali, naravno, oduševljeni smo pobjedom," dodao je.

"Znali smo da će biti komplicirano, Real Madrid je vrlo velika momčad i ima puno iskustva u ovim fazama igre. Presretan sam nakon pobjede, to je ono što smo tražili od početka," istaknuo je Luis Diaz.

Liga Prvaka, Bayern Munchen, Vincent Kompany
