Zoran Zekić stigao u Sarajevo, preuzet će BiH velikana

Zoran Zekić stigao je u Sarajevo i uskoro će biti službeno potvrđen kao novi trener FK Sarajeva, javlja Sportsport.ba.

Zekić će na klupi Sarajeva naslijediti drugog hrvatskog trenera, Marija Cvitanovića, koji je napustio klub iako je prošle sezone s "bordo timom" osigurao plasman u Europu.

Bit će to Zekićevo povratak jer je on Sarajevo vodio na početku prošle sezone, a klub je napustio nakon europskog ispadanja i nesuglasica s tadašnjom upravom.

Unatoč kratkom mandatu, ostavio je pozitivan dojam među navijačima koji su često zazivali njegov povratak.

Zekića će odmah čekati zahtjevan posao jer Sarajevo europske kvalifikacije otvara već početkom srpnja.