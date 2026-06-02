Sarajevo sprema veliki povratak? Omiljeni trener navijača blizu je senzacionalnog povratka

Zoran Zekić na korak je od povratka na klupu Sarajeva, gdje bi trebao zamijeniti Marija Cvitanovića. Iako je Cvitanović osigurao plasman u Europu, izostanak trofeja mogao bi ga stajati posla nakon svega osam mjeseci na Koševu.

Prema pisanju Faktora, upravo je Zekić prvi izbor za novog trenera. Sarajevo je vodio na početku prošle sezone, a klub je napustio nakon europskog ispadanja i nesuglasica s tadašnjom upravom. Unatoč kratkom mandatu, ostavio je pozitivan dojam među navijačima koji su često zazivali njegov povratak.

Dogovor još nije službeno potvrđen, no navodno je ostalo uskladiti tek završne detalje. Ako se povratak realizira, Zekića odmah očekuje zahtjevan posao jer Sarajevo europske kvalifikacije otvara već početkom srpnja.