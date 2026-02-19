Zoran Zekić javio se portalu Net.hr i dao izjavu koja će odjeknuti Hrvatskom
Od početka tjedna, hrvatska nogometna javnost pažnju je usmjerila na NK Osijek. Klub iz Slavonije trenutačno proživljava teške trenutke, kako na terenu, gdje je na dnu ljestvice SuperSport HNL-a, tako i izvan njega, jer je igračima i zaposlenicima kasnila jedna plaća. Ovi problemi doveli su do smjene čelnih ljudi kluba, a treneru Željku Sopiću trese se stolica. Zoran Zekić i Dino Skender, stručnjaci koji su u prošlosti radili dobar posao na klupi Osijeka, dva su kandidata za mjesto novog trenera Osijeka, a portalu Net.hr javio se Zoran Zekić koji je dao izjavu koja će odjeknuti Hrvatskom.
