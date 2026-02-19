FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RTL DANAS DONOSI /

Zoran Zekić javio se portalu Net.hr i dao izjavu koja će odjeknuti Hrvatskom

Od početka tjedna, hrvatska nogometna javnost pažnju je usmjerila na NK Osijek. Klub iz Slavonije trenutačno proživljava teške trenutke, kako na terenu, gdje je na dnu ljestvice SuperSport HNL-a, tako i izvan njega, jer je igračima i zaposlenicima kasnila jedna plaća. Ovi problemi doveli su do smjene čelnih ljudi kluba, a treneru Željku Sopiću trese se stolica. Zoran Zekić i Dino Skender, stručnjaci koji su u prošlosti radili dobar posao na klupi Osijeka, dva su kandidata za mjesto novog trenera Osijeka, a portalu Net.hr javio se Zoran Zekić koji je dao izjavu koja će odjeknuti Hrvatskom. 

Intervju sa Zoranom Zekićem čitajte - OVDJE. 

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek u 'Maksanovom korneru': 'Društvo nam je zatrovano. Stojim iza svega što kažem'

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.2.2026.
14:15
Silvijo Maksan
Zoran ZekićNk OsijekDino SkenderHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx