JOLE, JOLE /

Protiv Joška Jeličić podignuta optužnica: DORH priopćio o čemu se radi

Protiv Joška Jeličić podignuta optužnica: DORH priopćio o čemu se radi
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bivši nogometaš sada je stručni analitičar

19.2.2026.
11:31
Sportski.net
Srecko Niketic/PIXSELL
Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1971.) zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz članka 305. stavka 1. Kaznenog zakona.

Riječ je o Jošku Jeličiću, bivšem nogometašu kojeg danas gledamo kao stručnog analitičara za HNL na MAXSportu koji je već ranije privukao pozornost kao svjedok na suđenju braći Mamić o Aferi Dinamo

"Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca", stoji u priopćenju DORH-a. 

POGLEDAJTE VIDEO: Tottenham je dočekao novog Hrvata, a Crouch se prisjetio poznate kolonije: Stajlinzi su tada bili drugačiji

najčitanije
